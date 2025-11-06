Nueva normativa para la trazabilidad de las aceitunas
La cooperativa agrícola de Monesterio recuerda la obligatoriedad del documento de trazabilidad de aceitunas
A punto de comenzar la campaña, la organización estima una cosecha muy similar a la anterior con precios estabilizados
Todas las parcelas deben estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias
A las puertas del inicio de la nueva campaña de la aceituna, la cooperativa San Isidro de Monesterio, está desarrollando una campaña informativa para que, todos los olivicultores cumplan con la nueva normativa para la trazabilidad de las aceitunas. Este año, no se podrá entregar el producto si no se acompaña de un documento de acompañamiento, con el que la administración regional, garantiza la seguridad alimentaria y previene fraudes o robos.
Eva Terrón, técnica de la sociedad cooperativa, explica que, según la normativa vigente, “es totalmente obligatorio”, poseer un “documento de acompañamiento”, que, deberá ser presentado en el momento de la entrega. Con el objetivo de facilitar los trámites para acceder a este documento, la cooperativa se pone a disposición de todos los olivicultores. No obstante, la obtención de estos documentos, puede realizarse, directamente en las Oficinas Comarcales Agrarias, y para quienes ya estén dados de alta en la plataforma, también se pueden generar online.
Parcelas no registradas
“Existen muchas parcelas que no están registradas en el REA (Registro de Explotaciones Agrarias)”, sostiene la técnica. En este caso, el olivicultor, debe darse de alta en la base de administrados de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y disponer de claves de acceso a la plataforma ARADO. En segundo lugar, el titular deberá inscribir su explotación de olivar en el REA. Tras estos dos pasos, podrá realizar el trámite de trazabilidad de la aceituna, en la plataforma ARADO, donde podrá descargarse e imprimir este “documento obligatorio”, que, “siempre deben llevar desde el campo hasta la almazara”.
Nueva campaña
La cooperativa San Isidro prevé iniciar la nueva campaña de la aceituna en breves fechas. Las previsiones, manifiesta Eva Terrón, son bastante similares a las del año anterior. “En España, la falta de lluvias y las altas temperaturas han rebajado significativamente las expectativas”. No así en Monesterio, donde, los datos iniciales apuntan a una “buena campaña”.
El año pasado, la cooperativa agrícola de Monesterio recibió un total de 800.000 kilos de aceituna, de los que se extrajeron unos 110.000 kilos de aceite. En esta campaña, se estima que las cifras sean similares, aunque, “con mejor rendimiento que la anterior”. La estabilización de los precios del aceite, sumada a las bajas existencias de la anterior campaña y al descenso generalizado de la producción podría generar “tensiones en el mercado”. No obstante, la demanda, “es estable”, con lo que, según Eva Terrón, “se plantea un escenario de ajustado equilibrio”, con precios bastante similares.
