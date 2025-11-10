El auditorio de la casa de la cultura de Monesterio estrena elevador y bucle magnético

El auditorio municipal de la casa de la cultura avanza hacia la accesibilidad. Con el objetivo de “conseguir un espacio sin barreras”, el ayuntamiento acaba de instalar un elevador en el escenario y un bucle magnético, destinado a personas con discapacidad auditiva.

Ambos elementos forman parte de un proyecto con el que “ofrecer cultura y espacios accesibles”, para todos, expresa la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas. El proyecto, ha sido financiado “íntegramente”, con cargo a una subvención, procedente del programa Leader que gestiona el Centro de Desarrollo Comarcal, CEDECO Tentudía. La inversión total ha sido de 32-967 euros, con fondos cofinanciados al 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

“Uno de los principales compromisos del equipo de gobierno es crear espacios inclusivos y accesibles para la ciudadanía”, señala la alcaldesa. La instalación del nuevo bucle magnético, permite a las personas con deficiencias auditivas, escuchar el sonido de la sala de manera clara y nítida. El sistema trasmite el sonido directamente a los audífonos e implantes cocleares compatibles, eliminando el ruido ambiental y la reverberación. El elevador del escenario, permite el acceso a escena de todas las personas que sufran cualquier tipo de movilidad reducida, (permanente o temporal), evitando así, las actuales escaleras.

La alcaldesa adelanta que, “el ayuntamiento continuará trabajando en materia de accesibilidad”, para lo cual, “se hace necesaria la implicación de la sociedad local”, a través de “aportaciones y sugerencias”. Es “fundamental” que nos presenten las necesidades que, en esta materia, puedan detectar, a las que, “muchas veces”, no llega la administración, pero sí, “quienes realmente tienen esta necesidad”.

Nuevo elevador para el acceso al escenario / Casa de la cultura

Inauguración del festival

La inauguración oficial del VI Festival de Teatro, tuvo lugar la tarde del viernes, 7 de noviembre, con la representación teatral de la obra infantil, ‘Una aventura en la cañada’, a cargo de la compañía, El lobo y la luna teatro. El acto institucional de apertura, se celebró justo antes de la representación programada para el domingo, día 9.

La concejala responsable del área de Cultura, Manola Ferreira, fue la encargada de inaugurar esta cita teatral que, este año cuenta con 11 representaciones, “con la presencia de las compañías más punteras del teatro extremeño”. La concejala destacó la “implicación” de la organización con las compañías locales, Artextrema Producciones, con Manuela Sánchez, que el próximo día 26, escenificará ‘Saturnos y Medeas’; y, Candilejas Teatro, que, para la clausura del festival, (5 de diciembre), estrenará, ‘Ni contigo, ni sin ti’.

El festival de teatro, organizado por el ayuntamiento, a través del Área de Cultura, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz; la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes; el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España; los proyectos culturales, D’Rulex. Artistas en el territorio y Pasión por la Cultura; la Federación Extremeña de Teatro Amateur; la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y la agrupación local, Candilejas Teatro.