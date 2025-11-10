La mancomunidad de Tentudía modifica la ordenanza del Puerta a Puerta para garantizar su cumplimiento

“Somos la única comarca de Extremadura que está cumpliendo con la normativa vigente”, expresa Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad de Tentudía, refiriéndose a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados que obliga a la separación en origen y que, como mínimo debe incluir la materia orgánica y la fracción resto.

Tras un año en vigor de la ordenanza fiscal que regula el servicio de recogida de residuos, Puerta a Puerta, en el ámbito de los municipios que integran la mancomunidad, la asamblea general de la asociación de municipios, ha acordado modificar dicho reglamento, con el objetivo de “mantener la misma tasa para los usuarios que lo están haciendo bien y un aumento de tasa, para quienes lo están haciendo mal”.

“La mayoría de los vecinos están cumpliendo”, afirma Felicidad Hernández. “Los errores son comprensibles. Cualquiera, puede confundirse un día y sacar un cubo que no se corresponde con el que toca”. Estas incidencias son “mínimas”. En cambio, el servicio ha detectado que hay “personas que no quieren estar dentro de un sistema que, “debemos cumplir”.

Regulación

Según Hernández, “intentando ser lo más justos posible”, el pago por generación, implantado en la ordenanza, recoge que, “paga más quien más genera”. El canon es totalmente distinto para una vivienda, una cochera, una casa rural, un establecimiento comercial, pequeñas empresas o grandes generadores.

Un año después de su puesta en marcha, con el objetivo de “premiar” a quienes cumplen con el sistema, la mancomunidad ha decidido aumentar la tasa para quienes incumplen. Todavía, “son muchas” las familias que no han recogido el pack de cubos. “Tenemos que hacerles ver que tienen que participar del sistema, igual que la mayoría de los habitantes de los municipios adheridos”. También existen vecinos que, “por costumbre”, sacan la basura una vez a la semana y, “todo en el cubo de la fracción resto”. A partir de ahora, una vez se apruebe definitivamente de nueva ordenanza, este tipo de acciones, estarán penalizadas económicamente. La penalización, podría suponer un incremento de “unos 80 € al año”.

Según recoge la ordenanza, se entiende por participación en el sistema, la entrega adecuada de las fracciones correspondientes, (orgánica, envases, papel/cartón, resto, etc.) en los días y horarios fijados; el uso obligatorio de bolsas compostables para la fracción orgánica y de los cubos o recipientes asignados e identificados mediante TAG; la ausencia de impropios o residuos mezclados en las fracciones, así como el incumplimiento de las normas de identificación de las bolsas y cubos; y la colocación del cubo cerrado en la vía pública, exclusivamente, durante el horario autorizado.

Para cualquier tipo de consulta o reclamación, la ordenanza permanecerá expuesta al público durante 30 días, en el tablón de anuncios de la mancomunidad y en su sede electrónica y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el lunes, 10 de noviembre.