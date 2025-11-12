El ayuntamiento de Monesterio abre periodo de inscripción para sus concursos navideños

El ayuntamiento de Monesterio lanza las bases del concurso de decoración de fachadas, escaparates y repostería navideña. Los dos primeros, que alcanzan su sexta edición, mantienen periodo de inscripción hasta el día 28 de noviembre. Quienes deseen participar en el de repostería, podrán formalizar su inscripción hasta el día 12 de diciembre.

Bajo el denominativo, ‘Navidad en Monesterio’, con el objetivo de dinamizar la participación de los vecinos y vecinas de la localidad y crear un ambiente navideño decorativo, el ayuntamiento vuelve a convocar su concurso de decoración de fachadas. Podrán participar todas aquellas personas que realicen montajes decorativos en balcones, ventanas, puertas, fachadas y jardines exteriores. Una vez formalizada la inscripción, entre los días 1, al 7 de diciembre, los participantes deberán enviar un máximo de 5 fotos al correo electrónico, cculturamonesterio@hotmail.com. El jurado valorará diseño, originalidad, iluminación, vistosidad y cantidad y tipología de materiales reciclables empleados en la decoración. La organización otorgará 2 premios, de 100 € y 50 €.

Con el concurso de escaparates, se prevé continuar con la promoción y el apoyo al comercio local. Los establecimientos deberán engalanar sus escaparates con motivos navideños tradicionales. Los premios serán de 250 € y 150 €. En ambos concursos, los participantes se comprometen a mantener sus motivos decorativos entre los días 9 de diciembre, al 7 de enero de 2025.

Repostería

El concurso de repostería se celebrará el miércoles, 17 de diciembre. Al igual que en ediciones anteriores, los participantes podrán inscribirse en las categorías de adultos o familiar. En este último caso, será necesaria que la inscripción se realice por un equipo, formado, como mínimo, por un niño o niña y un adulto. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 postres, elaborados con ingredientes propios de estas fechas: almendras, turrón, piña, coco, frutas escarchadas, nueces, anís, chocolate, etc. La entrega de platos se efectuará a las 17:30 horas del mismo día del concurso. Entre todos los participantes se sorteará una cesta de productos navideños y repostería.

En modalidad de adultos, los 3 mejores postres recibirán como premio, 200 €. 100 € y 50 €, respectivamente. Los premios para el concurso familiar serán de lotes de productos infantiles, valorados en 200 € 100 € y 50 €. Las inscripciones para todos los concursos deben realizarse en la sede de la Universidad Popular, personalmente, a través de los teléfonos 924 516 824 o 685 399 246, o a través de su correo electrónico. El acto de entrega de premios se celebrará el día 17 de diciembre, durante la degustación popular de los postres presentados a concurso.

Reunión para la Cabalgata

Por otra parte, el ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud, ha convocado a la ciudadanía a una reunión, que se celebrará este jueves, 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en la casa de la cultura, para “informar e invitar” a madres, padres y a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas, a participar en la confección de carrozas para la Cabalgata de Reyes del 6 de enero.

La próxima cabalgata, explica la concejala, María del Mar Megías, “contará con una nueva carroza para el rey Baltasar”. Además, se renovarán otras tres.