Sorprendido cuando se disponía a sobresaltar la caza de una finca de Monesterio donde iba a haber una montería

La Guardia Civil sorprendió a un vecino de Sevilla cuando se disponía a chantear la caza de una finca de Monesterio (Badajoz) donde se tenía previsto realizar una montería.

Cabe señalar que chantear es la practica dirigida a sobresaltar o alarmar la caza existente en un terreno con la finalidad de predisponerla a la huida o alterar sus querencias naturales en esa zona.

Así, fue este pasado mes de octubre, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fuente de Cantos observaron la presencia sospechosa de un vehículo que circulaba con las luces apagadas, parándose en la entrada de la finca de Monesterio.

Tras la interceptación e identificación de su conductor, un vecino de Sevilla, aficionado a la caza y que carece de vinculación con explotaciones agrícolaganaderas en la zona, se inspeccionó el vehículo todoterreno, momento en el que a los agentes les llamó la atención el fuerte olor que desprendía el maletero.

En su interior, los agentes hallaron varias prendas cortadas e impregnadas en sustancias que emanaban este fuerte olor. Unos trapos que teóricamente tenían como finalidad, una vez colocados estratégicamente en la finca, espantar la caza existente a otros terrenos.

Ante los hechos se formularon las correspondientes denuncias, que fueron remitidas a conserjería con competencias en materia de caza de la Junta de Extremadura, el órgano sancionador.