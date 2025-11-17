Salud
El Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) entra en funcionamiento el próximo miércoles
Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales
El Área de Salud de Llerena-Zafra pondrá en funcionamiento el próximo miércoles, 19 de noviembre, el Centro de Vacunación Internacional de Zafra (Badajoz) en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas.
Se trata de un centro para la atención sanitaria preventiva de los viajeros internacionales, con servicio de asesoramiento médico, administración de las vacunas exigidas para determinados destinos y expedición del Certificado Internacional de Vacunación.
Se recomienda a los usuarios que deseen acudir al centro que soliciten cita previa llamando al teléfono 699 40 91 41, disponible de lunes a viernes de 12.30 a 14.30 horas, con el fin de garantizar una atención "ágil" y "personalizada", apunta la Junta de Extremadura.
Con la apertura de este Centro de Vacunación Internacional en el Hospital de Zafra se retoma un servicio que facilita el acceso a la vacunación internacional en la zona y los viajeros de esta área sanitaria serán atendidos sin necesidad de desplazarse a otros centros de vacunación de la comunidad autónoma.
- El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura
- La Crónica de Badajoz premia a empresarios sobresalientes
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Juan
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La lluvia no frena el dulce estreno de la nueva sede de La Crónica de Badajoz
- Emoción en Badajoz: Andrés Becerra cumple 100 años y su familia le prepara una sorpresa inolvidable