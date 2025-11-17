Sorteo
Un vecino de Santa Marta gana 240.000 euros con el Cupón de la Once
Obtendrá 24.000 euros al mes durante el primer año y 2.000 euros al mes durante los nueve siguientes
EP
Badajoz
El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la Once ha dado un premio de 240.000 euros en Santa Marta de los Barros (Badajoz) en el sorteo celebrado el pasado sábado, día 15.
Óscar Cordón Pachón, vendedor de la Once desde 2016, ha sido quien ha llevado la suerte a la localidad, donde ha vendido el cupón con el número 89538 (serie 032).
Dicho número ha resultado premiado con 24.000 euros al mes durante el primer año y 2.000 euros al mes durante nueve años.
