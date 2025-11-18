En estado grave un hombre de 33 años atropellado por un tractor en Talarrubias

Un hombre de 33 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un tractor en el término municipal de Talarrubias, en Badajoz. Como consecuencia del accidente, de carácter laboral, la víctima ha sufrido una fractura de pelvis y ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva.

Los hechos ocurrían en la carretera BA-137, entre los puntos kilométricos 4 y 5 de la localidad, según informa el 112 Extremadura, que recibió el aviso de la emergencia a las 14.40 horas.

Al lugar han acudido un helicóptero medicalizado del SES, sanitarios del PAC de Talarrubias, una ambulancia convencional y un servicio vital básico, además de agenes de la Guardia Civil de Badajoz.