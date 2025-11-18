El SEXPE concede al ayuntamiento de Monesterio un nuevo programa Escala para 12 desempleados

A punto de finalizar el actual programa de formación para el empleo, ‘Monesterio I’, el ayuntamiento informa de la concesión de un nuevo programa de formación y empleo Escala, en la modalidad formativa de jardinería. Para ello, la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital le ha concedido una subvención de 291.773 euros.

Según el calendario orientativo facilitado por el SEXPE, el inicio del proyecto está previsto para el próximo día 30 de diciembre. La presentación de ofertas tendrá lugar durante los días 25 y 26 de noviembre. El sondeo y confirmación de solicitudes, del 26 al 28 de noviembre. Los listados provisionales se publicarán el día 5 de diciembre y los definitivos, el día 10. Las pruebas y entrevistas se celebrarán del 11 al 16 de diciembre y los resultados definitivos se darán a conocer el día 19.

Guillermo Robledo, concejal de formación del ayuntamiento, explica que, este nuevo programa, para el que “no se necesita ningún tipo de nivel académico”, tiene la peculiaridad de “adaptarse” a un mayor número de posibles demandantes. El concejal, “invita” a todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos, a acudir al Centro de Empleo de Fuente de Cantos para solicitar su participación y, recuerda que, es “imprescindible” que todos “tengan solicitado en su expediente la participación en programas de formación y empleo”. Quienes no lo tengan, “deberán acudir a su Centro de Empleo para solicitarlo, “antes de la realización de la preselección”. Este proceso será realizado por el SEXPE, (Centro de Empleo de Fuente de Cantos), entre las personas desempleadas que cumplan los requisitos de acceso.

El programa está destinado a 12 personas desempleadas, mayores de 18 años, inscritos como demandantes de empleo que cumplan con los requisitos de acceso a los Certificados de Profesionalidad de Nivel 1, con lo cual, reitera Robledo, “no se requieren requisitos ni académicos, ni profesionales”.

Especialidad

Por segundo año consecutivo el ayuntamiento ha optado por la formación en la especialidad de jardinería. El programa incluye dos Certificados de Profesionalidad: de Nivel 1, en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y Nivel 2, de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

De alternancia con el empleo, la etapa inicial, de 3 meses de duración, estará destinada a la formación profesional en el trabajo relacionado con la ocupación a desempeñar. También se ofrecerán formaciones en materia de prevención de riesgos laborales, competencias digitales y formación básica de apoyo, así como orientación, asesoramiento y adquisición de competencias genéricas transversales. Durante este periodo, el alumnado recibirá una beca por asistencia.

La etapa de alternancia con el trabajo tendrá una duración de 9 meses y el trabajador estará contratado por la entidad promotora. Al finalizar el proyecto, la entidad contará con 12 compromisos de contratación.

Para resolver dudas o ampliar información, el ayuntamiento invita a la ciudadanía a contactar con la Unidad Municipal de Desarrollo y Formación Antonio Morales Recio ‘Las Moreras’, personalmente, o a través de los teléfonos 924 516 636 y 924 516 640.

En la comarca de Tentudía

En la comarca de Tentudía se han concedido 6 programas Escala, (5 para ayuntamientos y 1 para la mancomunidad), con una subvención global de 1,7 millones de euros. En concreto, se trata de los programas, ‘Resbar 25.26’, del ayuntamiento de Fuente de Cantos; ‘Monesterio II’, del ayuntamiento de Monesterio; ‘Servicios medioambientales Montemolín II’ del ayuntamiento de Montemolín; ‘Verde y Tierra’, del ayuntamiento de Fuentes de León y ‘Verde Calera de León’, del ayuntamiento de Calera de León.

La mancomunidad de Tentudía también ha sido seleccionada para el desarrollo de un nuevo proyecto de formación y Empleo ESCALA. Denominado, ‘Tentudía 25’, posee una subvención regional de 301.443 euros.