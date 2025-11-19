Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO
Monesterio celebra el Día Mundial del Flamenco con el baile de la academia de Salva Calderón en el cole
Inicialmente prevista para el viernes, la borrasca retrasó la celebración al martes, día 18
Las alumnas de la academia de baile de Salva Calderón bailaron flamenco ante sus compañeros y compañeras de colegio, Lo hicieron en el patio central del centro educativo de Infantil y Primaria El Llano de Monesterio, con motivo de la celebración del Día Mundial del Flamenco, que conmemora el reconocimiento de esta expresión artística como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la Unesco.
Los niños y niñas de educación Infantil y Primaria, pudieron descubrir el arte flamenco a través de la puesta en escena que preparó Salva Calderón. El sonido y el baile flamenco llenó de público este recinto escolar con la presencia de todo el alumnado del centro, sus maestros y maestras y muchos familiares.
El Día Mundial del Flamenco se conmemora oficialmente cada 16 de noviembre. Este año, por tratarse de una jornada no lectiva, centro educativo y academia, adelantaron la celebración al viernes, día 14. La climatología provocó que, finalmente, se retrasara hasta este martes.
Para la ocasión, la bailaora, acudió acompañada de 30 alumnas de su academia quienes hicieron disfrutar a toda la comunidad educativa con diversas coreografías, a través de un repertorio que contempló distintos palos del flamenco. Iniciativas como esta, explica la profesora de baile, “promueven el fomento y el desarrollo de la cultura flamenca desde la infancia”.
En auge
“Afortunadamente, en la actualidad el flamenco está en auge”. La percepción de la bailaora es que, en Extremadura el flamenco “goza de una excelente salud”. “Tenemos las academias llenas. La guitarra, el cante y el baile extremeños están en su mejor momento”, asegura.
Salva Calderón recuerda que, el baile flamenco, además de su valor artístico, es una actividad física “muy completa”. La danza, “cuida mente y cuerpo”, asegura, por lo que, en el Día Mundial del Flamenco, la profesora de baile, “invita” a la ciudadanía, “sea cual sea su edad”, a mejorar su calidad de vida a través del baile.
