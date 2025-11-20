Monesterio cerró 2024 con 24 nacimientos y 42 defunciones

Según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura, la localidad de Monesterio cerró el año 2024 con un total de 24 partos y 42 defunciones. Su tasa bruta de natalidad por cada 1.000 habitantes es de 5,67 (6,21 en Extremadura), mientras que la tasa bruta de mortalidad es de 9,92 (10,90 en Extremadura).

Con respecto al año anterior, en Monesterio se produjeron 2 nacimientos menos. En el año 2020, el número de nacimientos fue de 29 niños y niñas. En la localidad fallecieron 42 personas, una menos que el año anterior y 12 fallecimientos menos que en el año 2020. En el año 2024, en Monesterio se celebraron un total de 13 matrimonios, que, representan uno más que en 2023 y 8 más que en el año 2020.

Según estos datos, la tasa de nupcialidad del municipio, por cada 1.000 habitantes es de 3,31, superior a la media regional, que se sitúa en 3,02. El crecimiento natural de Monesterio, en el año 2024, por cada 1.000 habitantes, se situó en el -4,25, por encima de la media regional, que cerró año con el -4,69.

Datos comarcales

Todos los pueblos de la comarca de Tentudía, tuvieron crecimiento natural negativo durante el último año. En Bienvenida, nacieron 17 personas, fallecieron 39 y hubo 8 matrimonios. En Bodonal de la Sierra, nacieron 10 niños y niñas, fallecieron 14 personas y se celebraron 2 bodas. En Cabeza la Vaca, únicamente se contabilizaron 3 nacimientos, frente a 17 defunciones. La localidad acogió 5 matrimonios. En Calera de León, durante el último año, fallecieron 13 personas y hubo 4 nacimientos. Se contabilizaron 2 matrimonios.

Fuente de Cantos, con 55 personas fallecidas, lidera el número de defunciones de la comarca y también el de nacimientos, con un total de 26. Se celebraron 9 matrimonios. En Fuentes de León, se registró la mayor diferencia entre nacimientos y defunciones. Nacieron 10 niños y fallecieron 47 personas. La localidad acogió 8 enlaces matrimoniales.

En Montemolín se registraron 3 nacimientos, 18 defunciones y 2 matrimonios y en Segura de León, nacieron 9 niños y niñas, fallecieron 27 personas y se celebraron 4 matrimonios.

El ranquin negativo del crecimiento vegetativo de la comarca lo lidera Fuentes de León (-17,13), seguido de Montemolín, (-11,84); Bienvenida (-10,90); Cabeza la Vaca (-10,32); Calera de León (-8,72); Segura de León (-8,38); Monesterio (-4,25) y Bodonal de la Sierra (-4,03).