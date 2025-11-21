Suceso
Una mujer de 32 años y tres niños resultan intoxicados por un brasero de picón en La Parra
Todos han tenido que ser trasladados a hospitales de Badajoz
Una mujer de 32 años y tres niños de de 13, 6 y 3 años han resultado este viernes intoxicados por monóxido de carbono provocado por un brasero de picón en una vivienda de la localidad pacense de La Parra.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8.27 horas de este viernes se ha recibido una llamada del médico de La Parra alertando de que una familia se había intoxicado por un brasero de picón en una vivienda de la calle San Juan de esta localidad.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos unidades de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud (SES) que han atendido a los intoxicados.
Se trata de una mujer de 32 años, dos niños de 13 y 3 años y una niña de 6 años, que tras ser atendidos en el lugar, han sido trasladados, todos ellos en estado leve, a los hospitales Materno Infantil y Perpeturo Socorro de Badajoz.
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Hito en el Materno de Badajoz: una niña de dos años es trasladada a Málaga con un soporte vital de alta complejidad
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse
- Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta