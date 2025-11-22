Divulgación para reducir el riesgo de la enfermedad
AOEX Monesterio organiza una charla coloquio para la prevención de cualquier tipo de cáncer
Contó con la participación de la uróloga Isabel María Jiménez Valladolid y el oncólogo de la localidad, Pedro Manuel Espacio Santos
Durante el último año, el servicio de psicología que AOEX presta en el Hospital de Llerena ofreció más de 800 sesiones
Los salones del Restaurante Mallorca de Monesterio acogieron este viernes, 21 de noviembre, la tradicional charla-coloquio que, anualmente ofrece la Asociación Oncológica AOEX, a través de su delegación de Monesterio. Una iniciativa, ideada para socios y socias, abierta a toda la sociedad local que, una vez más volvió a responder masivamente, llenando de público el salón principal. Las comunicaciones corrieron a cargo de la doctora Isabel maría Jiménez-Valladolid, uróloga en el Hospital de Llerena y el doctor MIR, Pedro Manuel Espacio Santos, oncólogo de Monesterio que, actualmente trabaja en el Hospital de Cáceres.
Más de 150 personas escucharon y participaron activamente de esta actividad ideada para la información, pero, sobre todo, dirigidas a la prevención de cualquier tipo de cáncer. El propósito, explica Faustino Bravo, delegado local de AOEX es, “crear un espacio para la información y para el debate y conocer los pasos que se están dando para alcanzar una sanidad mejor”, todo ello, con la colaboración de la sociedad local, a través de “su participación activa”.
En sus palabras de bienvenida, el delegado local agradeció públicamente la asistencia de socios y socias, vecinos y vecinas, de Monesterio y Calera de León, así como el apoyo recibido desde el ayuntamiento, la Universidad Popular y Restaurante Mallorca y a los especialistas invitados que, “generosamente, sacrifican una tarde de viernes para estar con nosotros”.
Antes del inicio de la charla, la alcaldesa, Loli Vargas, “agradeció y felicitó” a la asociación por su “enorme trabajo” con las personas enfermas y sus familiares, e incluso, “para todas aquellas personas que, sin tener la enfermedad, necesitan de sus servicios”.
11 años ayudando
En una comunicación previa para la invitación a esta cita, la delegación local de AOEX presentó un breve balance a su actividad. Actualmente, el colectivo cuenta con un total de 327 socios y socias. En sus más de 10 años de existencia, y “gracias a la captación de recursos económicos”, el servicio de psicología que prestan en el Hospital de Llerena, ha atendido a 103 nuevos casos. De ellos, 65 han sido mujeres y 38 hombres. El número de sesiones psicológicas ascendió a 826 y el número de pacientes en seguimiento es de 123.
Durante el último año, la delegación de Monesterio ha transferido 20.000 € a las asociaciones cacereña y pacense para la investigación oncológica, que, sumados a los 15.000 € que entregaron en 2023, suman la cantidad de 35.000 €.
Faustino Bravo también presentó balance a las Marchas Solidarias celebradas este año en Monesterio y Calera de León, que se han saldado con la captación de 4.700 €, que volverán a destinarse a “los programas de atención a enfermos y familiares”.
Renovación de cuotas
“Creo, que pocas asociaciones, ofrecen los servicios de AOEX, con una cuota de 10 € anuales”. El delegado local “anima” a los socios y socias a “incrementar su contribución anual en 5, o 10 euros”. Sería, un incremento “voluntario” sobre la cuota establecida que, “nos ayudaría a seguir manteniendo la calidad y el nivel de servicios” que actualmente “ofrecemos a la sociedad local”. En este contexto, el delegado local recuerda que, “las donaciones efectuadas a asociaciones como la nuestra, los primeros 250 €, desgravan el 80%2.
Antes de comenzar la actividad, todos los asistentes fueron invitados a merendar con café y gañotes. La charla resultó amena, muy didáctica y, en algunos momentos, hasta divertida. Las intervenciones se centraron, sobre todo, en la esperanza, a través de un lenguaje sencillo, cercano y empático.
