AOEX Monesterio organiza una charla coloquio para la prevención de cualquier tipo de cáncer

Los salones del Restaurante Mallorca de Monesterio acogieron este viernes, 21 de noviembre, la tradicional charla-coloquio que, anualmente ofrece la Asociación Oncológica AOEX, a través de su delegación de Monesterio. Una iniciativa, ideada para socios y socias, abierta a toda la sociedad local que, una vez más volvió a responder masivamente, llenando de público el salón principal. Las comunicaciones corrieron a cargo de la doctora Isabel maría Jiménez-Valladolid, uróloga en el Hospital de Llerena y el doctor MIR, Pedro Manuel Espacio Santos, oncólogo de Monesterio que, actualmente trabaja en el Hospital de Cáceres.

Más de 150 personas escucharon y participaron activamente de esta actividad ideada para la información, pero, sobre todo, dirigidas a la prevención de cualquier tipo de cáncer. El propósito, explica Faustino Bravo, delegado local de AOEX es, “crear un espacio para la información y para el debate y conocer los pasos que se están dando para alcanzar una sanidad mejor”, todo ello, con la colaboración de la sociedad local, a través de “su participación activa”.

En sus palabras de bienvenida, el delegado local agradeció públicamente la asistencia de socios y socias, vecinos y vecinas, de Monesterio y Calera de León, así como el apoyo recibido desde el ayuntamiento, la Universidad Popular y Restaurante Mallorca y a los especialistas invitados que, “generosamente, sacrifican una tarde de viernes para estar con nosotros”.

Antes del inicio de la charla, la alcaldesa, Loli Vargas, “agradeció y felicitó” a la asociación por su “enorme trabajo” con las personas enfermas y sus familiares, e incluso, “para todas aquellas personas que, sin tener la enfermedad, necesitan de sus servicios”.

Voluntariado de AOEX Monesterio / Rafael Molina

11 años ayudando

En una comunicación previa para la invitación a esta cita, la delegación local de AOEX presentó un breve balance a su actividad. Actualmente, el colectivo cuenta con un total de 327 socios y socias. En sus más de 10 años de existencia, y “gracias a la captación de recursos económicos”, el servicio de psicología que prestan en el Hospital de Llerena, ha atendido a 103 nuevos casos. De ellos, 65 han sido mujeres y 38 hombres. El número de sesiones psicológicas ascendió a 826 y el número de pacientes en seguimiento es de 123.

Durante el último año, la delegación de Monesterio ha transferido 20.000 € a las asociaciones cacereña y pacense para la investigación oncológica, que, sumados a los 15.000 € que entregaron en 2023, suman la cantidad de 35.000 €.

Faustino Bravo también presentó balance a las Marchas Solidarias celebradas este año en Monesterio y Calera de León, que se han saldado con la captación de 4.700 €, que volverán a destinarse a “los programas de atención a enfermos y familiares”.

Renovación de cuotas

“Creo, que pocas asociaciones, ofrecen los servicios de AOEX, con una cuota de 10 € anuales”. El delegado local “anima” a los socios y socias a “incrementar su contribución anual en 5, o 10 euros”. Sería, un incremento “voluntario” sobre la cuota establecida que, “nos ayudaría a seguir manteniendo la calidad y el nivel de servicios” que actualmente “ofrecemos a la sociedad local”. En este contexto, el delegado local recuerda que, “las donaciones efectuadas a asociaciones como la nuestra, los primeros 250 €, desgravan el 80%2.

Antes de comenzar la actividad, todos los asistentes fueron invitados a merendar con café y gañotes. La charla resultó amena, muy didáctica y, en algunos momentos, hasta divertida. Las intervenciones se centraron, sobre todo, en la esperanza, a través de un lenguaje sencillo, cercano y empático.