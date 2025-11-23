La devoción extremeña viaja a América: así es el corto premiado en el Festival de Virginia

El arte extremeño salta el charco y llega al Christian Film Festival de Virginia con el cortometraje ‘Donde nace la fe’ dirigido por Alberto Calvo, con la intención de dar a conocer la Hermandad de San Isidro de los Santos de Maimona. Objetivo que está más que cumplido. En él, Calvo resalta la importancia de la labor de la agricultura a través de San Isidro en la región de Extremadura, una situación a la que no se le da casi relevancia en la actualidad. A su vez, mezcla este motivo junto con los valores tradicionales de la fe y como resultado obtiene un corto que llena el vacío religioso y rural de las personas de la región.

Hace unos meses dirigió el corto ‘Donde nace la fe’ para la hermandad de San Isidro de Los Santos de Maimona y fue reconocido en el concurso Christian Film Festival de Virginia (EEUU). ¿Cómo llegó usted a esa idea para el corto y cómo fue el proceso creativo?

Soy una persona muy social y trabajo como comunicador en el ámbito agroalimentario y sobre todo en el mundo de las cooperativas. He trabajado en asociaciones y tengo la mía propia. Soy muy sensible con el tema del que hablamos y a esto se le suma mi buena relación con el presidente de la hermandad, Antonio Muñoz, con el que ya he trabajado alguna vez, que me propuso dirigir el proyecto. Un proyecto en el que las hermandades de San Isidro debían presentar un vídeo para así darse a conocer.

Es muy recurrente a nivel de comunicación cuando se quieren contar historias, alguien que viene de fuera, desconocido, que tiene curiosidad y que busca información para enterarse de qué va la cosa. Entonces aparece un personaje que se llama Robert. Es un americano nativo que viene de fuera y que con su acento “guirimeño” va curioseando.

A mí me gusta que cuando hago un trabajo haya diferenciación, es decir, comunico para que tú te diferencies y para generar valor. Entonces, si hablamos del campo, yo comunico para darle valor a la agricultura, y sobre todo en Extremadura, que ahí falta mucho.

Llevar a cabo un corto requiere pensar en cada uno de los factores que son necesarios para la realización del mismo, ¿se han presentado dificultades durante el proceso creativo?

Una de las cosas que más me gustaba de este proyecto, era el reto de que no estábamos en San Isidro. Estábamos en febrero, hacía un frío relativo, no había romerías ni procesiones. Ninguna actividad en general. Solo teníamos una ermita y tampoco queríamos ir a lo obvio. No teníamos nada visualmente fácil que pudiera representar a la hermandad. A raíz de esto tuvimos que pensar en algo creativo y que lograra ser diferente. De ahí dimos con la idea actual.

Teniendo en cuenta el esfuerzo extra que tuvisteis que realizar según lo que ha contado, ¿cuánto tiempo tardaron en la realización total del cortometraje?

Buf, eso fue de traca (ríe). Cuando yo le propuse la idea a Antonio aceptó sin problemas. Yo le pregunté cuánto tiempo teníamos para llevarlo a cabo y en total era un mes, tiempo más que suficiente para documentarnos y ponernos a pensar y a crear. A los días me llamó y me dijo que le habían comunicado que tan solo teníamos una semana para entregarlo, yo pensé que se estaba quedando conmigo, pero no tuve esa suerte. En ese momento mi cabeza empezó a centrifugar para poder dar con una idea, ya que solo teníamos esos días para sacarlo adelante. Fue una producción en tiempo récord.

Para haber sido una producción tan inmediata y precipitada el corto ha tenido un gran recorrido. ¿Se esperaba que tras presentarlo, el proyecto tuviera tanta repercusión tanto dentro como fuera del país?

Si te soy sincero, yo sabía que dentro de las hermandades sí, porque son muchos años haciendo mi trabajo, entonces sé lo que funciona y sobre todo en el mundo rural, sé cómo tocar las emociones para que la gente conecte y le guste. A nivel internacional yo sabía que podía funcionar, pero no me esperaba que tanto.

Imagino que habrá anécdotas o situaciones durante la realización del proceso creativo que recordará con cariño o que le sorprendieron de alguna manera. ¿Hay alguna en concreto que le gustaría mencionar?

Recuerdo cuando me llegó el correo de que habíamos ganado la categoría de advertising de la publicidad, lo primero que hice fue comunicárselo a Antonio. Le dije de ir despacio contando la noticia porque había que crear expectación y conseguir de una manera u otra que la gente se sintiera partícipe. Después de esto, llamé a Robert, el actor americano que participó en el corto. Le comenté que nos habían dado un premio en una ciudad de Virginia Newport algo… a lo que él me corrige y me dice: “no me suena ninguna, no será Newsport News ¿no?”. En efecto, sí que era, y da la casualidad de que Robert era de esa misma ciudad. Tú puedes creer en las casualidades, pero esto era demasiado. Hicimos un corto en el que el propio Robert protagonizaba a un turista que asume que no puede ser parte de la hermandad de San Isidro porque no es de ahí ni entiende de agricultura, a lo que Antonio le responde que el Santo lo va a aceptar como a un igual, ya que este no entiende de distancia, entiende de corazón. Esto es casi como un cierre del cortometraje en la vida real.

Alberto Calvo en el proceso de dirección del corto / Cedida

¿Con qué se queda después de todo lo que habéis logrado con vuestro corto?

Creo que al final el lado positivo que tenemos que sacar de esto, no es que hagamos un corto espectacular, sino que simplemente cuando contamos las cosas lo hagamos desde lo que sentimos, desde esa fe. Esto está haciendo que la gente tenga ese sentimiento de pertenencia y de orgullo de la hermandad del pueblo.

La conclusión que saco, no es que yo tenga algo especial, sino que, todos lo tienen, sobre todo, Extremadura y sus pueblos. Unos tendrán murallas, otros tendrán castillos, otros tendrán casas medievales, pero la esencia está en las historias de las personas, y, cuando esas historias se cuentan es lo que hace que al final la gente le dé todavía mucho más valor a lo que tenemos alrededor. Lo que intento transmitir es que Extremadura es muy rica en valores y en todo lo que tenemos. Nuestra historia es interesante pero debemos creerlo, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.