Ecologistas en Acción trae a Monesterio un encuentro para fomentar el consumo textil responsable

Monesterio acogió durante la jornada del sábado, 23 de noviembre, una iniciativa con la que visibilizar los impactos sociales y ambientales de la industria de la moda. Bajo el denominativo ‘¿Otra moda es posible?, el colectivo, Ecologistas en Acción Extremadura, desarrolló una serie de actividades, dirigidas a proponer modelos alternativos, a través de la sostenibilidad.

La programación de actividades se inició con la presentación, por parte de David Cumbres y María José Manzano, de la asociación RUREX, de la exposición, ‘¿Que hay detrás de la ropa?', instalada en el hall de la casa de la cultura. Una muestra que, con anterioridad ha visitado las instalaciones del IES Maestro Juan Calero, con la que hacer visible “toda la problemática medioambiental y social de las actuales modas de consumo rápido” que, permanecerá abierta al público durante toda la semana.

A partir de las 12:30, los asistentes conocieron de primera mano las experiencias del proyecto Escala, en la modalidad de costura, que se viene desarrollando en la localidad de Calera de León. Mariló Carrasco fue la encargada de presentar el proyecto ‘Patronando el futuro’, con el que, a través de la reutilización de tejidos, están elaborando materiales de mucha calidad.

Exposición ¿Que hay detrás de la ropa? en el hall de la casa de la cultura / Cedida

Talleres

La actividad matinal incluyó diferentes talleres gratuitos, a cargo de la empresa Lana Merimorena, de la localidad onubense de Cortegana. El primero enseñó a niños y niñas a envolver jabones con fibras naturales. En horario de tarde, las asistentes aprendieron a elaborar fieltro a través de lana.

Lana Merimorena trabaja actualmente en un proyecto con el que recuperar la lana como “potencial recurso de desarrollo socioeconómico, sostenible, para territorios rurales, a través de la creación de empleo para su transformación en productos que mejoren la sostenibilidad”.

Ester Rodríguez, miembro de la organización, ha destacado la importancia de actividades como esta para “reflexionar sobre esta moda efímera” y retomar aquellas labores de reutilización de materiales “que realizaban nuestras madres”.

La moda sostiene Rodríguez, es actualmente la “segunda actividad más contaminante del mundo”. Detrás de este sector, que genera millones de beneficios económicos, además se esconde ser una de las causas de mayor explotación laboral, “sobre todo de mujeres, niños y niñas”, en todo el planeta.

“Heredar y compartir ropa y reutilizar tejidos”, no solo generan alternativas sostenibles. También son “fuente de ahorro para la economía familiar”.