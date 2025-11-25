Concentraciones y lectura de manifiestos en los centros educativos de Monesterio por el 25N

La educación es una herramienta “clave” para erradicar la violencia de género y fomentar la igualdad. Con el objetivo de concienciar y fomentar la igualdad y, sobre todo, de “sensibilizar” a las nuevas generaciones sobre la necesidad de construir sociedades más justas e inclusivas, los centros educativos de Monesterio han conmemorado el Día Internacional Contra la Violencia de Género, con distintas actividades, abiertas al resto de la comunidad educativa.

Durante el último mes, el Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, ha trabajado con su alumnado de Secundaria y los que pertenecen al Comité de Igualdad del centro educativo, en una serie de actividades que, culminaron este martes, en el patio central del Instituto. La conmemoración del 25N, se inició con la lectura de diferentes fragmentos de textos, escritos por mujeres, alusivos a la violencia de género. La lectura del manifiesto corrió a cargo de uno de los alumnos de la Comisión de Igualdad. Para finalizar, un profesor leyó en voz alta los nombres de las 38 víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas, a lo largo de lo que llevamos de año, según los datos provisionales de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género. Para finalizar, un delegado de cada curso, depositó una flor, en memoria de cada una de las víctimas.

Concentración en los patios del IES Juan Calero / cedida

Azahara Bellido, profesora de Inglés y coordinadora de la actividad, destaca la “importancia” de la educación para la erradicación de este tipo de violencia. Los varones, de entre 16 y 21 años, son el grupo menos concienciado sobre violencia de género. A este respecto, Bellido asegura que, “los centros educativos somos un reflejo de la sociedad”, con lo que se hace “imprescindible” la labor educativa en esta materia.

Trajes negros y guantes blancos para interpretar el leguaje de signos / cedida

Punto violeta en el cole

Por su parte, el colegio de Infantil y Primaria El Llano, convocó a toda la comunidad educativa a una concentración en el patio central del centro educativo, donde visibilizar el trabajo desarrollado con el alumnado durante las últimas semanas.

Marisa Martínez, secretaria del colegio El Llano, explica que, el concepto de violencia de género “se trabaja a lo largo de todo el curso, adaptándolo a las edades del alumnado”. En este 25N, se organizó una actividad integral que comenzó con la colocación de plumas, (con frases de apoyo), a unas grandes alas, ubicadas a la entrada del centro. Además, los niños y niñas, interpretaron el tema musical de Rozalen, ‘Puerta Violeta’, en lenguaje de signos.

Tras la lectura de un manifiesto y, como actividad principal, el centro educativo inauguró un punto violeta en la entrada del colegio. “Un rincón para la igualdad”, expresa Marisa Martínez. El centro ha pintado de color violeta la cancela principal de acceso al centro. A partir de ahora, este punto será lugar de encuentro para la celebración de cualquier efeméride relacionada con la igualdad.