El pueblo extremeño que esta Navidad puede brillar con Ferrero Rocher, entre los cinco finalistas

La localidad de Fuente del Maestre se encuentra inmersa en una carrera por convertirse en el nuevo epicentro del espíritu navideño español, buscando emular el éxito de Guadalupe, que hace ocho años se alzó con el prestigioso galardón de iluminación de la firma de bombones Ferrero Rocher.

El municipio pacense va ganando puestos, pues ya se encuentra entre los cinco favoritos junto a A Guarda en Pontevedra, Bullas en Murcia, Cudillero en Asturias y Tejeda en Las Palmas.

Los ciudadanos tienen hasta el 30 de noviembre para emitir su voto a través de la web de la marca. Llegada esa fecha, solo tres pueblos conseguirán el pase a las semifinales, quedando a un paso de la gran final. La empresa insiste en que la participación es vital: cada voto individual podría ser el factor decisivo que determine qué localidad será la afortunada en recibir y celebrar la espectacular inauguración del alumbrado navideño en el mes de diciembre.

Fuente del Maestre (Badajoz) / La Crónica

Guadalupe, conocido centro de peregrinación, deslumbró al país en la Navidad de 2017 al ganar el concurso 'Luce tu pueblo', superando a contendientes como Combarro, en Pontevedra. Aquel triunfo se tradujo en un espectacular despliegue lumínico que incluyó 50.000 bombillas, más de dos kilómetros de guirnaldas y un árbol navideño de ocho metros, atrayendo a multitudes a su icónica Plaza de Santa María. La repercusión fue tal que, dos años después, el pueblo cacereño fue elegido para retransmitir las Campanadas de Fin de Año a nivel nacional, un evento conducido por Jesús Vázquez y Paz Padilla.

Un duelo de encantos

Ahora, la mirada se dirige a Fuente del Maestre. Este municipio de la comarca de Zafra-Río Bodión, con más de 6.500 habitantes, es uno de los 17 aspirantes a conseguir el cotizado alumbrado especial en la actual edición del concurso, renombrado 'Juntos brillamos más'. La página web de Ferrero Rocher ya ha habilitado las votaciones, destacando de la localidad pacense su "belleza serena rodeada de olivares" y su rica herencia arqueológica y monumental, marcada por las culturas romana, mudéjar y renacentista.

Los ciudadanos pueden apoyar la candidatura extremeña registrándose con sus datos personales en la web del patrocinador para emitir su voto. De ganar, Fuente del Maestre tendrá la oportunidad de vivir una atmósfera navideña de ensueño, replicando el ambiente de magia y festividad que cada diciembre llena las calles de Guadalupe.