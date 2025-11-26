Antonio Gallego ganador del V Concurso Fotográfico 25-N de Monesterio

Las instalaciones de la casa de la cultura acogieron las actividades centrales, conmemorativas con el Día Internacional Contra la Violencia de Género, organizadas por el ayuntamiento de la localidad, en colaboración con la Diputación Provincial de Badajoz, la Universidad Popular, la mancomunidad de Tentudía a través de su Oficina de Igualdad, la AMPA El Llano y el Gobierno de España.

Antes del inicio de las actividades, la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz Barriga, leyó el manifiesto institucional. En su declaración, Díaz, expresó el posicionamiento de la localidad: “No permitiremos que se ponga en juego la igualdad, la libertad ni la seguridad de las mujeres. Nos encontrarán enfrente, junto a las víctimas y todas las personas que defienden una sociedad justa, libre y democrática. Hoy, como cada 25 de noviembre, nos unimos a la llamada de Naciones Unidas y reafirmamos un compromiso que es político, pero, también, vital. No retroceder ni un milímetro porque, es posible y nuestra obligación, acabar con la violencia hacia las mujeres y, porque cada vida salvada es la mayor victoria de una sociedad democrática”.

María Gallego con la foto ganadora / Rafa Molina

Concurso fotográfico

La jornada concluyó con la entrega de premios del V Concurso de Fotos Contra la Violencia de Género que, en esta edición ha logrado reunir un total de 44 instantáneas, llegadas desde diferentes puntos de la geografía nacional e incluso, desde Venezuela. La muestra, puede visitarse en la sala de conferencias de la casa de la cultura.

Tras el fallo del jurado, María Fernanda Díaz, acompañada por el concejal de Recursos Humanos, Eloy Sánchez, procedieron a desvelar el nombre de los ganadores. El primer premio, dotado con 200 €, fue para la instantánea titulada, ‘La belleza y la cicatriz’, presentada a concurso por el monesteriense, Antonio Gallego Valiente. Recogió el premio su hija María, que excusó la presencia de su padre por estar convaleciente de una enfermedad. En sus palabras, María dedicó el premio a “todas aquellas mujeres que ya no pueden participar, que ya no pueden hablar, que ya no pueden vivir”. En la imagen aparece una persona sosteniendo dos flores. Una, fresca, llena de vida. La otra, marchita.

El segundo premio, dotado con 100 €, fue para la foto titulada ‘Manos que oprimen a distancia”, del guipuzcoano Félix Cantero. El autor remitió un escrito justificando su ausencia al acto de entrega de premios.

Cortometrajes

La jornada se inició con la proyección de una serie de cortometrajes sobre violencia de género. La asociación de mujeres progresistas Por la Igualdad Dulce Chacón, presentó un documental protagonizado por sus socias. A continuación, se abrió un turno de debate entre las organizadoras y el público asistente.

El programa de actividades se cierra este jueves, día 27, con un taller de defensa personal y la exposición de los trabajos realizados por el alumnado de la Escuela Municipal de Pintura y por los niños y niñas de la AMPA El Llano que participan en talleres infantiles de croché.