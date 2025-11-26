Divulgación sobre setas y gastronomía en las XIX Jornadas Micológicas de Monesterio

Monesterio se prepara para recibir a centenares de aficionados a la micología. Después de casi dos décadas de actividad, las Jornadas Micológicas que organiza el colectivo Pie Azul, en colaboración con el ayuntamiento, se han convertido en uno de los mejores atractivos para el turismo rural y de naturaleza. La cita, que llega a su 19ª edición, sigue siendo punto de encuentro para micólogos, investigadores, amantes del mundo natural y público en general. Paralelamente, en colaboración con 7 restaurantes, se celebrará la 14ª Ruta Gastronómica de la Seta; un aliciente más, para el desarrollo económico de un municipio a través de la desestacionalización del turismo gastronómico y de la naturaleza.

Como cada año, los estudios de Radio Monesterio fueron el punto de partida para la difusión y presentación de un programa de actividades que se abrió con el tradicional programa radiofónico, ‘De setas por Monesterio’. Participaron, el presidente de la sociedad micológica local, Manuel Nogues; el secretario, Antonio Matito y los socios, Julián Manuel Carrasco y Jose Hermoso.

La inauguración oficial, a cargo de la alcaldesa, Loli Vargas, tendrá lugar este viernes, 28 de noviembre, a las 19:30 horas, en las instalaciones del Museo Micológico de Monesterio. Posteriormente, el profesor de Biología y presidente de Pie Azul, Manuel Nogues ofrecerá una conferencia sobre el ‘Reino de los Fungis’.

El sábado, día 29, es día de campo. A partir de las 9:00 de la mañana habrá salidas al medio natural para la recolección libre de ejemplares, que, con la colaboración de expertos, serán clasificados en la explanada del Museo Micológico, para la exposición del domingo que, como es costumbre, se instalará en la calle peatonal Los Templarios. A las 14:00 horas del domingo, habrá degustación solidaria de cocina extremeña. Las actividades finalizarán con la entrega de premios al concurso de carteles que, en esta edición se ha organizado en colaboración con la Escuela Municipal de Pintura. El dibujo ganador, con el que se publicita la cartelería de las jornadas es obra de Carmen Barbecho Girol.

Ruta Gastronómica

Con la intención de continuar impulsando al sector servicios, el ayuntamiento y 7 restaurantes de la localidad ofrecerán a visitantes y paisanos otras tantas creaciones gastronómicas, al simbólico precio de 3 €, a base de setas de temporada. Las tapas se servirán, de viernes a domingo: Hotel Moya, ‘Tosta de revuelto de setas con salsa de boletus’; Abarka Restaurante, ‘Tosta de Boletus Glaseado con Jack Daniel’s y mayonesa de ajo-perejil’; Restaurante La Dehesa, ‘Cazuela de setas en caldereta’; Bar El Cono, ‘Otoño en el plato. Salteado de setas silvestres y boletus con foie de pato’; Bar La Ponderosa, ‘Champiñones rellenos de brandada de bacalao’; Bar Leo by Agustín, ‘Combo de setas salteadas’; y Bar La Madriguera, ‘Repápalos de setas silvestres y langostinos en salsa de puerros’.

La organización cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz y las marcas, ‘Monesterio Gastronómico. El arte que se come’ y ‘Monesterio. Somos naturaleza’.