Una mujer de 69 años resulta intoxicada en el incendio de una vivienda en Herrera del Duque
El fuego se declaró de madrugada en la calle Castillo de Puebla y solo causó daños materiales
A.V.N.
Una mujer de 69 años ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un incendio declarado en la madrugada de este miércoles en una vivienda de la calle Castillo de Puebla, en Herrera del Duque, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
El aviso se registró sobre las 3.44 horas, momento en el que se movilizó a una Unidad Medicalizada del Servicio Extremadura de Salud (SES), dotaciones de bomberos de Herrera y Castuera, aunque esta última no llegó finalmente a intervenir, y patrullas de la Guardia Civil.
Al parecer, y según el 112, el incendio provocó daños materiales y una persona resultó afectada por la inhalación de humo. La mujer, que presentaba una intoxicación leve, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y no necesitó traslado hospitalario.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío