El Premio de Pintura 'Timoteo Pérez Rubio' alcanza el cuarto de siglo

El Premio de Pintura 'Timoteo Pérez Rubio' organizado por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera con el apoyo de la Diputación de Badajoz alcanza este año su edición número XXV "consolidado como un certamen de relevancia internacional y que suscita el interés de numerosos artistas de todo el mundo". Así lo ha definido durante su presentación el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, quien ha remarcado que no solo "simboliza la fusión entre el arte y la historia de nuestra región", sino que también sirve para poner en valor a "uno de los artistas más internacionales de Extremadura".

El próximo 12 de diciembre tendrá lugar el certamen con la inauguración de su exposición y la entrega de premios en todas sus categorías. La presente edición contará con una exposición de obras originales del autor, cedidas por familiares y particulares, además de las que son propiedad del Consistorio, según ha destacado Javier Pérez, teniente alcalde de la localidad. Asimismo, la Diputación de Badajoz editará un catálogo en el que aparecerán todas las obras premiadas en estos veinticinco años.

El premio sigue contando con una gran acogida y relevancia a nivel internacional, ya que en esta edición se han recibido 317 obras, algunas de ellas procedentes de países como Argentina, Brasil, Canadá, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Italia o Francia entre otros, según ha explicado Fulgen Gómez, concejala de Cultura. De todas ellas, el jurado selecciona unas treinta, las cuales pasan a ser expuestas y valoradas para su veredicto final. Además, como el certamen se convoca en la modalidad de premio-adquisición, las ganadoras pasan a formar parte del patrimonio artístico de la localidad, cuyas dependencias se están convirtiendo en un auténtico "centro de arte" que alberga ya más de ochenta obras.

Ya hay ganadores

Desde el pasado 20 de noviembre, cuando se reunió el jurado, el certamen ya cuenta con ganadores en todas sus categorías. En el caso del concurso principal, la obra galardonada obtendrá un premio de 7.000 euros. No obstante, desde hace cinco años se convoca también un concurso infantil de dibujo, para participantes de entre 4 y 12 años, y desde hace dos ediciones, uno juvenil para artistas de entre 13 y 17 años. Sus dibujos seleccionados son también expuestos en las mismas fechas que la exposición principal y valorados por el mismo jurado.

Todas las obras se podrán visitar entre el 12 de diciembre y el 13 de febrero, junto con la citada exposición de las obras originales de Timoteo Pérez Rubio.

"Protector" del Patrimonio Artístico Nacional

Nacido en 1896 en Oliva de la Frontera, Timoteo Pérez Rubio comenzó sus estudios de pintura en la localidad, para trasladarse posteriormente a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Su pintura adquiere características de las tendencias cubistas y del realismo mágico.

En las décadas de los años veinte y treinta, participó en diversas exposiciones a nivel nacional e internacional, además de obtener becas de la Academia Nacional de Bellas Artes en Roma, París y Normandía.

Este certamen tiene como objetivo recordar la figura del ilustre pintor olivero poniendo en valor tanto su labor artística como su protagonismo en la salvaguarda del Patrimonio Artístico Nacional durante el comienzo de la Guerra Civil Española.