La 43 Muestra de Villancicos de la Diputación de Badajoz recorrerá 10 pueblos de la provincia

La 43 Muestra de Villancicos que organiza la Diputación de Badajoz recorrerá 10 pueblos de la provincia con la participación de distintas agrupaciones corales. Así lo ha señalado Ricardo Cabezas, diputado de, acompañado por el alcalde de Esparragalejo, Francisco José Pajuelo, y José Valadés, presidente de la Federación Extremeña de Corales, en la presentación llevada a cabo este jueves en la institución provincial.

Del 29 de noviembre al 28 de diciembre, Torremejía, Gargáligas, La Coronada, Nogales, Oliva de la Frontera, Esparragosa de la Serena, Cordobilla de Lácara, Esparragalejo, Usagre y Capilla serán los pueblos que alberguen las actuaciones de esta edición.

Cartel de la 43 Muestra de Villancicos de la Diputación de Badajoz / Diputación de Badajoz

Francisco José Pajuelo, alcalde de Esparragalejo, ha tenido unas palabras de agradecimiento por la "apuesta de la Diputación por los pequeños pueblos" y extendió su gratitud al Coro Vocalis de Badajoz, quien deleitará a los vecinos con su actuación.

Según José Valadés, esta muestra es un regalo para los pueblos y sus alcaldes y alcaldesas. "Son villancicos extremeños y populares y queremos transmitir la alegría de la navidad, el canto coral, difundirlo e, incluso, captar personas para crear grupos en estos pueblos".

"Nos consta la ilusión y el esfuerzo de las corales que preservan, estudian, y difunden los villancicos por el mundo rural como parte importante del acervo cultural de nuestra tierra y de su magnífico repertorio musical".