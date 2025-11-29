Cinco heridos en un choque frontal entre dos coches cerca de Almendralejo

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un choque frontal entre dos vehículos entre Almendralejo y Arroyo de San Serván. El suceso ha ocurrido pasadas las 16.00 horas de este sábado, 29 de noviembre, en el kilómetro 6 de la BA-012, carretera que una las dos localidades, según ha informado el 112 de Extremadura.

Los heridos son tres mujeres de 39, 21 y 40 años, de las que la primera ha sido trasladada al Hospital de Mérida en estado menos grave y las otras en estado menos grave y grave (respectivamente) al Hospital Tierra de Barros, todas con politraumatismos, y dos varones, ambos de 48 años, aunque solo uno de ellos ha sido trasladado al hospital de la capital extremeña, politraumatizado y policontusionado; sin embargo, el otro hombre ha resultado herido leve y no ha precisado de traslado hospitalario.

Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz, una unidad medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del SES, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos sanitarios del Hospital Almendralejo-San José.