Profesionales y estudiantes participan el miércoles en Hornachos en una jornada para redescubrir la técnica de la tapia

Profesionales, estudiantes y personas interesadas en la arquitectura, el patrimonio y el medio rural participarán este miércoles, día 3, en la Alcazaba de Hornachos, en una jornada técnica para redescubrir la tapia, una técnica constructiva tradicional en riesgo de desaparición.

La actividad, que combina formación, paisaje y conocimiento aplicado, incluye además una charla introductoria, una ruta guiada por la sierra y una visita técnica a las obras del futuro centro de interpretación.

La cita se integra en el marco del Proyecto Europeo Feenert (Fomento de la eficiencia energética en edificios públicos de arquitectura tradicional en el entorno transfronterizo EUROACE) y se presenta como una "oportunidad única" para comprender el enorme valor de la tapia, una técnica ancestral cuyo conocimiento está en riesgo de desaparición en Extremadura.

"Gran valor patrimonial"

La singular localización del proyecto, en un enclave histórico y natural de "gran valor patrimonial", convierte esta sesión en una iniciativa "especialmente relevante" para el estudio de la arquitectura tradicional, la conservación del patrimonio y la promoción turística de la zona, ha informado en nota de prensa el Colegio de Arquitectos de Extremadura.

La Alcazaba de Hornachos, uno de los conjuntos fortificados más emblemáticos de Extremadura, ofrece un "escenario privilegiado" para reflexionar sobre la sostenibilidad, la eficiencia energética y la vigencia de las técnicas constructivas vernáculas.

El programa permitirá a los asistentes conocer cómo se está aplicando la técnica de la tapia en la construcción del nuevo centro de interpretación, un edificio que apuesta por materiales autóctonos, procesos de bajo impacto y soluciones constructivas tradicionales que vuelven a cobrar protagonismo en la arquitectura contemporánea.

El arquitecto redactor, Jacob Escobar, junto con representantes del Ayuntamiento de Hornachos, explicará los aspectos técnicos de la obra, sus retos y el potencial de la tapia como recurso constructivo vinculado al territorio y, posteriormente, guiará la visita a la obra, donde se podrá observar la aplicación de la técnica, su comportamiento en obra real y las soluciones adoptadas.

Previamente, se ofrecerá una presentación del ciclo divulgativo del proyecto Feenert y de sus objetivos en materia de innovación técnica, conservación patrimonial y eficiencia energética en edificios tradicionales.

Así, la presencia de especialistas y el formato eminentemente práctico garantizan un aprendizaje "directo, riguroso y altamente enriquecedor", ha señalado el Colegio de Arquitectos de Extremadura.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en el centro de recepción de visitantes y la inscripción es gratuita y abierta a todo tipo de público, disponible a través de la web del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.