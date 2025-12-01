La clausura del programa ‘Vive el Teatro’ llena de público el auditorio municipal de Monesterio

Una experiencia “muy gratificante”, en la que han participado 26 niños y niñas y 9 personas adultas. Un taller, hecho coincidir con la celebración del Festival de Teatro ‘Monesteriarte’, cuyo cartel ha incluido la puesta en escena del resultado del taller impartido por la bailaora y actriz, Manuela Sánchez, (Atrextrema Producciones), que, llenó de público el auditorio municipal de la casa de la cultura.

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y el ayuntamiento, han vuelto a apostar por esta iniciativa creada, como un proyecto regional con el que dar salida a la demanda existente entre la población con respecto al disfrute del teatro, desde la base, a través de la participación ciudadana.

“Me siento muy feliz”, relata Manuela Sánchez, tras el resultado de un proyecto que, repite con éxito. Durante 3 semanas, el alumnado ha trabajado en dramaturgia, técnica vocal y corporal, construcción de personajes y en el diseño y montaje de las obras que se escenificaron este pasado viernes, 28 de noviembre, como clausura final.

Bernarda Alba y el bullying

Para la ocasión, Manuela Sánchez trabajó con el grupo de personas adultas en una adaptación, fusionada con flamenco, de la obra de García Lorca, ‘La casa de Bernarda Alba’. Acompañada de un grupo de baile con coreografías muy originales, el público disfrutó de la historia de la autoritaria Bernarda, sus 5 hijas, su madre y sus 2 criadas, en un canto contra la opresión de la mujer, las tradiciones y la lucha por la libertad. “He descubierto a personas que, por primera vez se han puesto a hacer teatro y lo hemos disfrutado muchísimo”, expresa la directora del taller.

La representación del alumnado infantil giró alrededor del bullying. ‘El reguetón del respeto’ abordó este tipo de violencia escolar, con letras muy trabajadas con las que educar y defender a quienes sufren este tipo de acoso, advirtiendo sobre “lo que no se debe hacer”.

Con este proyecto, “Monesterio continúa creciendo” en todo lo relacionado con las artes escénicas, afirma la concejala de cultura, Manola Ferreira. Esta iniciativa, expresa, “incentiva” la participación, de la ciudadanía en todo lo relacionado con las artes escénicas, tanto, para quienes las practican de manera amateur, como para quienes se acercan por primera vez al mundo del teatro.