Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de formación organizado por AUPEX

La clausura del programa ‘Vive el Teatro’ llena de público el auditorio municipal de Monesterio

Dirigido por Manuela Sánchez, el taller se cerró con la escenificación de una versión flamenca de ‘La casa de Bernarda Alba’ y ‘El reguetón del respeto’ que aborda la violencia escolar

Representación de La Casa de Bernarda Alba a cargo del alumnado del taller de teatro

Representación de La Casa de Bernarda Alba a cargo del alumnado del taller de teatro / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 Una experiencia “muy gratificante”, en la que han participado 26 niños y niñas y 9 personas adultas. Un taller, hecho coincidir con la celebración del Festival de Teatro ‘Monesteriarte’, cuyo cartel ha incluido la puesta en escena del resultado del taller impartido por la bailaora y actriz, Manuela Sánchez, (Atrextrema Producciones), que, llenó de público el auditorio municipal de la casa de la cultura.

 La Asociación de Universidades Populares de Extremadura, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y el ayuntamiento, han vuelto a apostar por esta iniciativa creada, como un proyecto regional con el que dar salida a la demanda existente entre la población con respecto al disfrute del teatro, desde la base, a través de la participación ciudadana.

 “Me siento muy feliz”, relata Manuela Sánchez, tras el resultado de un proyecto que, repite con éxito. Durante 3 semanas, el alumnado ha trabajado en dramaturgia, técnica vocal y corporal, construcción de personajes y en el diseño y montaje de las obras que se escenificaron este pasado viernes, 28 de noviembre, como clausura final.

Bernarda Alba y el bullying

 Para la ocasión, Manuela Sánchez trabajó con el grupo de personas adultas en una adaptación, fusionada con flamenco, de la obra de García Lorca, ‘La casa de Bernarda Alba’. Acompañada de un grupo de baile con coreografías muy originales, el público disfrutó de la historia de la autoritaria Bernarda, sus 5 hijas, su madre y sus 2 criadas, en un canto contra la opresión de la mujer, las tradiciones y la lucha por la libertad. “He descubierto a personas que, por primera vez se han puesto a hacer teatro y lo hemos disfrutado muchísimo”, expresa la directora del taller.

 La representación del alumnado infantil giró alrededor del bullying. ‘El reguetón del respeto’ abordó este tipo de violencia escolar, con letras muy trabajadas con las que educar y defender a quienes sufren este tipo de acoso, advirtiendo sobre “lo que no se debe hacer”.

 Con este proyecto, “Monesterio continúa creciendo” en todo lo relacionado con las artes escénicas, afirma la concejala de cultura, Manola Ferreira. Esta iniciativa, expresa, “incentiva” la participación, de la ciudadanía en todo lo relacionado con las artes escénicas, tanto, para quienes las practican de manera amateur, como para quienes se acercan por primera vez al mundo del teatro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
  2. Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
  3. Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
  4. Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
  5. Urgen un plan contra el narcotráfico en el Casco Antiguo de Badajoz: 'La paciencia del barrio no da para un segundo más
  6. Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
  7. ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
  8. Pocas luces (II)

Ascienden a 151 los muertos por el gran incendio de Hong Kong

Ascienden a 151 los muertos por el gran incendio de Hong Kong

María Guardiola firma un 'Pacto por la caza' y promete mejoras como una brigada antifurtivismo y el precinto digital

María Guardiola firma un 'Pacto por la caza' y promete mejoras como una brigada antifurtivismo y el precinto digital

Extremadura sigue siendo la región más segura, pero los delincuentes cada vez se cuelan más por el wifi

Extremadura sigue siendo la región más segura, pero los delincuentes cada vez se cuelan más por el wifi

Unidas propone una Consejería de Derechos Sociales para combatir la precariedad de la dependencia

Unidas propone una Consejería de Derechos Sociales para combatir la precariedad de la dependencia

Mérida implantará un portal de empleo municipal para conectar a empresas y demandantes

Mérida implantará un portal de empleo municipal para conectar a empresas y demandantes

La Unión convoca una movilización en Cabezuela del Valle por el impago de ayudas a "660 cereceros"

La Unión convoca una movilización en Cabezuela del Valle por el impago de ayudas a "660 cereceros"

Celebrando la innovación: Cense gana la competición Mastercard For Fintechs 2025

Celebrando la innovación: Cense gana la competición Mastercard For Fintechs 2025

Movistar Plus + lanza su mejor oferta del año por Black Friday: paga un euro y disfruta de sus mejores contenidos

Movistar Plus + lanza su mejor oferta del año por Black Friday: paga un euro y disfruta de sus mejores contenidos
Tracking Pixel Contents