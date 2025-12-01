Iluminación navideña
Fuente del Maestre, a un paso del estrellato con Ferrero Rocher: entre los tres finalistas
La localidad pacense se juega el alumbrado especial de Navidad de la marca de bombones que ya iluminó Guadalupe
Fuente del Maestre sigue sumando votos para alzarse con la iluminación especial de Ferrero Rocherestas navidades. La localidad pacense se encuentra entre las tres finalistas junto a Cudillero, en Asturias, y Tejeda, en Gran Canaria, en la campaña 'Juntos Brillamos Más' de la conocida marca de bombones.
El municipio pacense superó la fase de cinco candidatos, donde competía con A Guarda (Pontevedra), Bullas (Murcia), Cudillero (Asturias) y Tejeda (Las Palmas), demostrando el fervor y la movilización de sus ciudadanos
Los fontaneses están entusiasmados, tal y como demuestran en el video que han grabado mostrando las bondades de su pueblo para hacerse con el galardón.
La carrera por el codiciado alumbrado navideño especial de la firma de bombones entra en su recta fina. La votación está abierta hasta el próximo domingo 7 de diciembre en la página web de Ferrero Rocher. El lunes 8 se darán a conocer los dos pueblos que pasan a la final del encendido especial que tendrá lugar el día 17 y que supondría para el pueblo extremeño una inyección de visibilidad y turismo, tal como ocurrió con Guadalupe, que llegó incluso a retransmitir las Campanadas de Fin de Año.
"El apoyo popular será clave para competir frente a los otros dos finalistas," señalan fuentes cercanas a la candidatura, destacando la importancia de cada voto individual para llevar la magia y la festividad de la Navidad a las calles de Fuente del Maestre.
La localidad extremeña, con más de 6.500 habitantes, ha sido valorada por su "belleza serena rodeada de olivares" y su rica herencia histórica, un encanto que ahora compite por brillar con luz propia estas Navidades.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Urgen un plan contra el narcotráfico en el Casco Antiguo de Badajoz: 'La paciencia del barrio no da para un segundo más
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Pocas luces (II)