Monesterio podría contar con un proyecto pionero para la inclusión de personas con discapacidad intelectual

El jueves de la semana pasada la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas y la concejala de educación, María del Mar Megías, se reunían con Cristina Ortiz, técnica de Empleo del colectivo Plena Inclusión, con el objetivo de perfilar programas con los que ofrecer apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

Durante la reunión, se puso sobre la mesa la posibilidad de crear un proyecto “pionero en Extremadura”, con el que incentivar la “contratación” de personas con este tipo de discapacidad, a través de un programa que se denomina ‘Unidad de Inclusión’, que, permitiría promover la igualdad de oportunidades y eliminar barreras para que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la comunidad, a través de proyectos educativos, laborales o sociales.

El acceso al empleo público de personas con discapacidad está regulado por ley. En este contexto, Cristina Ortiz, señala que, la creación de una ‘Unidad de Inclusión’, de las que actualmente, “no existe ninguna en la región”, podría ofrecer salidas laborales a personas con discapacidad intelectual, a través de contrataciones municipales.

Funcionamiento

La alcaldesa, sostiene Ortiz, fue “bastante receptiva” y “adquirió el compromiso” de trabajar con Plena Inclusión para desarrollar esta iniciativa en el municipio. Las Unidades de Inclusión, explica, son “órganos integrados por técnicos que, apoyan y acompañan a trabajadores con discapacidad intelectual, tanto para su contratación, como para el desarrollo de su puesto de trabajo”.

Estas unidades trabajan para asegurar que las personas con discapacidad, reciban el apoyo y las adaptaciones necesarias para alcanzar sus metas laborales, “tanto de inserción, como de formación y orientación”. El ayuntamiento adquirirá, como principal compromiso, “la creación de esta unidad y la contratación de personas con discapacidad intelectual”, para lo cual, contaría con las bonificaciones y reducciones a la contratación de personas con discapacidad. Por su parte, Plena Inclusión Extremadura, prestará la asesoría necesaria para desarrollar el proyecto.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre, con los objetivos de promover los derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la sociedad, el ayuntamiento de Monesterio anuncia su “compromiso” para hacer realidad la Unidad de Inclusión Municipal.

Ambas entidades volverán a reunirse el próximo mes de enero, con el objetivo de iniciar el procedimiento para desarrollar esta iniciativa con la que ofrecer un futuro más inclusivo y sostenible a las personas con discapacidad intelectual del municipio.

“Conocer los recursos de los que dispone Plena Inclusión para la inserción laboral, ha sido una gran oportunidad”, ha señalado la alcaldesa. Tras la reunión visitaron el aula sensorial, para la atención temprana, recientemente puesto en marcha en las instalaciones de la Guardería Infantil Municipal.