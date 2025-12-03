Pie Azul entrega a su apadrinado Jesús Ferrero la recaudación del almuerzo solidario de las Jornadas Micológicas de Monesterio

Finalizaron las XIX Jornadas Micológicas de Monesterio y como actividad final, la junta directiva de la asociación Pie Azul, entregó al joven, Jesús Ferrero, la recaudación de la comida solidaria que cerró el programa de actos.

Como cada año, --ya van 13--, Pie Azul, entregó a Jesús la recaudación íntegra de esta comida que, en esta edición resultó bastante deslucida debido a las “inclemencias meteorológicas” que acompañaron durante el pasado domingo. El frío y la lluvia menguaron la presencia de quienes, cada año, acuden hasta la calle peatonal Los Templarios, para la clausura de actividades que, tradicionalmente se cierra con una exposición de setas al aire libre, la entrega de premios a los ganadores del concurso del cartel anunciador; este año, para la alumna de la Escuela Municipal de Pintura, Carmen Barbecho Girol, y la posterior garbanzada con setas.

Aun así, explica el tesorero de la asociación, José Luis Cardoso Barbecho, “hemos logrado conseguir la cantidad de 320 €, que, ayudarán a sufragar los gastos de rehabilitación y fisioterapia de nuestro apadrinado”.

Para el colectivo, incide Barbecho, supone una “gran satisfacción” poder colaborar en la recuperación de Jesús. “Lo hemos acompañado desde que era un niño”. Ahora, con 19 años, Jesús Ferrero representa todo un ejemplo de “superación e integración”. Jesús y su madre, Lourdes, “agradecieron” el constante apoyo de la asociación Pie Azul.

Carmen Barbecho Girol, ganadora del concurso de carteles / cedida

Última actividad

La entrega del simbólico cheque en las instalaciones de Bar el Cono, (sede de la asociación) ha sido la última actividad organizada por la actual junta directiva. El colectivo se encuentra en periodo de renovación de cargos. La directiva saliente está convencida de la importancia de la renovación de cargos para la “salud” y la "longevidad" de la asociación y confía en que, “en unas semanas”, se puedan dar a conocer los nombres de quienes dirigirán al colectivo durante los próximos años.

“Han sido 20 años muy intensos”, revela José Luis Cardoso Barbecho. “Dejamos una asociación consolidada, con más de 140 socios y, económicamente, saneada”. En este contexto, el tesorero, reitera su “colaboración” y la del presidente, Manuel Nogues y el secretario, Antonio Matito, para seguir “colaborando activamente y apoyando” todas las iniciativas que se propongan desde la nueva dirección de la asociación.