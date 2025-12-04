Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A los 94 años

Fallece Paulino Calvo, primer alcalde democrático de Zalamea de la Serena (Badajoz)

Su funeral será este jueves por la tarde en la localidad

Paulino Calvo Pizarro.

Paulino Calvo Pizarro. / V. P.

Ventura Pozo

Zalamea de la Serena

Paulino Calvo Pizarro, primer alcalde democrático de la localidad pacense de Zalamea de la Serena, ha fallecido este miércoles a los 94 años.

Fue elegido para ponerse al frente del gobierno municipal en 1979, cuando se presentó por el PSOE.

Persona "afable", estuvo cuatro años en el cargo y durante su mandato no tuvo sueldo.

Su funeral tendrá lugar este jueves por la tarde, a las 16.00 horas, en Zalamea de la Serena.

