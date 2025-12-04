A los 94 años
Fallece Paulino Calvo, primer alcalde democrático de Zalamea de la Serena (Badajoz)
Su funeral será este jueves por la tarde en la localidad
Ventura Pozo
Zalamea de la Serena
Paulino Calvo Pizarro, primer alcalde democrático de la localidad pacense de Zalamea de la Serena, ha fallecido este miércoles a los 94 años.
Fue elegido para ponerse al frente del gobierno municipal en 1979, cuando se presentó por el PSOE.
Persona "afable", estuvo cuatro años en el cargo y durante su mandato no tuvo sueldo.
Su funeral tendrá lugar este jueves por la tarde, a las 16.00 horas, en Zalamea de la Serena.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)