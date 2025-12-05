El colegio El Llano de Monesterio constituirá un Pleno Infantil Permanente

Monesterio anticipó la celebración del Día de la Constitución con un acto que se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento, donde, niños y niñas del colegio de Infantil y Primaria El Llano, se convirtieron en concejales y concejalas, por un día.

El director, Juan Molina, ha explicado que, con motivo de esta conmemoración, “como viene siendo tradicional en el centro”, desde el ayuntamiento, en colaboración con el centro escolar, se organizan visitas de los niños y niñas del colegio, para que, “participen y conozcan el funcionamiento de la entidad municipal”.

Durante su visita, los más pequeños se convirtieron en representantes municipales. Tomaron asiento en los escaños de las concejalías y crearon la figura del secretario municipal. También tuvieron la oportunidad de preguntar directamente a la alcaldesa por los temas que más les preocupan. Días previos a la visita, el alumnado trabajó en aquellos aspectos que recoge la Constitución y hace referencia explícita a los niños y niñas: derecho a la educación, al desarrollo personal y otros conceptos relacionados con “la importancia del sistema democrático, a la hora de la resolución de conflictos a través del diálogo y el consenso”.

La alcaldesa, Loli Vargas, destaca “el grado de conocimiento” que tienen los niños y niñas sobre, qué es un ayuntamiento y como funciona.

Recepción de la alcaldesa al alumnado de Primaria en la celebración del Día de la Constitución / Cedida

Pleno Infantil Permanente

Coincidiendo con esta visita, el director del colegio ha presentado a la alcaldesa un proyecto, denominado, Ciudades Amigas de la Infancia, a través del que, el Colegio el Llano creará un pleno infantil permanente que trabaje en las “necesidades y preocupaciones” de los niños y niñas, para su traslado al pleno municipal.

“Pretendemos que sea un proyecto que perdure en el tiempo”, afirma Juan Molina. A partir del próximo mes de enero se constituirá el pleno infantil del colegio El Llano. Previamente, el centro ha trabajado en la designación de los concejales infantiles. A través de una “junta de delegados”, en la que estarán integrados alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, se designarán a los representantes del pleno infantil.

Los niños y niñas, convertidos en representantes de todos sus compañeros y compañeras, “trabajarán previamente las propuestas que, primero, se debatirán y aprobarán en un pleno escolar y después, se presentarán al ayuntamiento”

La alcaldesa, se ha ofrecido a colaborar con esta iniciativa, comprometiéndose a “elevar al pleno municipal” aquellas iniciativas y peticiones para su debate y aprobación, si los representantes de los grupos políticos lo estiman conveniente.

Una Ciudad Amiga de la Infancia trabaja por el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de a cuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Con esta iniciativa se promueven entornos locales en los que los niños puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno desarrollo.