Suceso
En estado muy grave un joven de 28 años tras sufrir un accidente en Don Benito
El siniestro, por salida de vía, se produjo en la noche de este viernes en la carretera Ex-105
Un joven de 28 años se encuentra en estado muy grave tras sufrir un accidente de tráfico cerca de Don Benito. La víctima fue trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva politraumatizada, según ha informado el 112 Extremadura.
El suceso ocurrió la noche de este viernes. El 112 recibió una llamada de emergencia avisando de una salida de vía sobre las 23.08 horas.
El accidente se produjo en la Ex-105 entre las localidades de Don Benito y Mengabril. Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del SES, bomberos del parque de Villanueva de la Serena y efectivos de la Policía Local de Don Benito y la Guardia Civil.
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)
- Roban los juegos de un parque infantil en construcción de Badajoz
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías