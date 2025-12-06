Memorable cierre del Festival de Teatro de Monesterio con ‘Ni contigo ni sin ti’ de los locales Candilejas

El auditorio municipal de la casa de la cultura de Monesterio acogió este viernes,5 de diciembre, la clausura de su VI Festival de Teatro, Monesteriarte, que, desde el pasado día 7 de noviembre ha ofrecido 11 representaciones teatrales, de primer nivel, contando con algunas de las mejores compañías teatrales de la región.

Aún no se han hecho públicas las cifras de participación. No obstante, todo parece indiciar que, en esta edición se superarán los datos de la última edición, en los que se contabilizaron un millar de espectadores, con una media que rozó el centenar de espectadores por obra.

La clausura del festival recayó en el grupo de teatro local, Candilejas. Para la ocasión, estrenaron la obra, ‘Ni contigo, ni sin ti’. “Nadie nos quiere más que el público de Monesterio”, expresaba Maru Duarte, en días previos a un debut cargado de “responsabilidad”, por todo lo que supone “estrenar en el cierre de un certamen que, este año ha sobrepasado su nivel”.

La respuesta del público volvió a ser masiva. En su incansable propósito de mejorar y profesionalizar la compañía, Candilejas apostó por externalizar la conducción de la obra. Bajo la dirección y dramaturgia de Francisco Blanco y el diseño de iluminación de Xari Matas, la compañía apostó por una comedia vertiginosa, en la que se hace imprescindible la atención del público de principio a fin.

El montaje de la obra se inició la pasada primavera. El director “marcó las pautas para trabajar textos y personajes”. Y, después de 3 meses de ensayos, el compromiso de Candilejas con su público, se ha visto más que recompensado con el cariño y el aplauso de un auditorio que disfrutó de una experiencia teatral muy recomendable.

La historia

Paula Delgado, Maru Duarte, Juan Córdoba y Francisco Hidalgo, protagonizan la historia de una madre y su hija, que deciden compartir techo, después de sufrir sendos fracasos sentimentales. La lucha interna y el combate emocional que incita esta situación, contada en clave de comedia, donde, “se confunden y entran en contradicción” aspectos como “la necesidad de afecto, la independencia, el paso del tiempo, la dignidad o los límites entre el amor”, afirma Duarte.

La convivencia entre madre e hija, se ve interrumpida por la entrada de dos hombres, el exmarido de una y el marido de la otra. Esta irrupción convierte la harmonía en un auténtico combate, representado, como elemento principal del decorado, por las cuerdas y el cuadrilátero de un ring.

Organizado por el ayuntamiento, a través del Área de Cultura, el festival ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz; la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes; el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España; los proyectos culturales, D’Rulex. Artistas en el territorio y Pasión por la Cultura; la Federación Extremeña de Teatro Amateur; la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y la agrupación local, Candilejas Teatro.