El centro de ciencia Experimenta en Llerena (Badajoz) bate récords de asistencia: “Se agotan las plazas en menos de diez minutos”

En la localidad extremeña de Llerena, un edificio de más de 800 metros cuadrados alberga uno de los espacios científicos más singulares de la región. Experimenta es un centro interactivo de ciencia y tecnología. En este lugar, los visitantes aprenden realizando diferentes actividades a lo largo de su visita. Para ellos la ciencia no se observa, se experimenta. Ese siempre ha sido su sello distintivo.

Carolina Pacheco Fuentes es la actual directora y lleva más de siete años al frente del proyecto. “Experimenta no es un museo, sino que va mucho más allá. Es un lugar para sentir la ciencia y donde la ciencia te hace sentir”, resume.

El origen del centro se remonta a la Feria de Ciencias celebrada por primera vez en el antiguo Fernando Robina, el IES de Llerena hoy en día. Ocho ediciones después, la Diputación de Badajoz impulsó la construcción de un edificio propio que abrió sus puertas en el año 2014. Desde entonces, la evolución ha sido ascendente. Cada vez más visitas, más material científico y más actividades. “Los comienzos distan mucho de lo que es hoy en día”, recuerda Pacheco.

Aún así, el gran reto ha sido siempre el personal. En los inicios y durante varios años, Experimenta funcionó casi exclusivamente gracias al trabajo de su fundadora y primera directora, Inmaculada Espárrago Holguera, apoyada por docentes voluntarios. La llegada de un puesto financiado por la FECYT supuso un antes y un después. Hoy el centro cuenta con cuatro profesionales entre personal aportado por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Llerena.

Respecto al público, Experimenta tiene dos líneas de actividad. Una está centrada en citas educativas dirigidas a colegios, institutos o universidades siempre en horario lectivo; y la otra basada en actividades divulgativas orientadas a todo tipo de público. Uno de los distintivos del lugar es que las visitas están siempre guiadas.

Interior de Experimenta, centro de ciencia y tecnología en la ciudad de Llerena / Cedida

El recorrido por Experimenta

Todo aquel que acude a Experimenta inicia su recorrido en el Experimentarium, una “sala magna” donde se realiza “una exhibición participativa en física y química”, explica Pacheco. Después, se llega al laboratorio y allí los participantes manipulan materiales, realizan mezclas y llevan a cabo los experimentos.

El itinerario continúa por la Sala de la Luz y el Color, uno de los espacios más especiales del centro, donde se investiga la magia y la ciencia que se esconde bajo la iluminación.

Le sigue una Sala Interactiva. “Es una sala enorme en la que hay más de 60 módulos interactivos que viene siendo un experimento ya montado en un mueble. El participante le da un botón y ese experimento ocurre”, detalla la directora.

La visita termina con una proyección en el Planetario, donde hay “más de 25 proyecciones diferentes” adaptadas al nivel del público.

Una alta demanda

Experimenta es uno de los centros más demandados de toda Extremadura. “Hay un interés tremendo detrás. El curso pasado tuvimos más visitas educativas que nunca y todas se agotaron rapidísimo, en menos de 20 minutos. Pero es que este año no están durando ni 10 minutos”, afirma Pacheco. La demanda es tal que los docentes tienen las respuestas de los formularios preparadas antes de que se abra la inscripción para después copiar y pegar y disputar esa plaza. “Con respecto a las actividades divulgativas pasa igual”, confiesa.

La igualdad de oportunidades para todos es una de las prioridades. “Siempre nos coordinamos con el ayuntamiento y concretamos día y hora para publicar el anuncio. Una vez que sale, las plazas se agotan rapidísimo”, asegura.

El desafío continúa siendo el personal. Con el escaso número de personas que trabajan actualmente en el centro, es “prácticamente misión imposible” ampliar el número de visitas educativas o aumentar los grupos de actividades divulgativas. El horario de apertura comprende el curso escolar. “No tenemos ningún día libre para planificar, organizar o fabricar nuevas actividades. Todos los días tenemos actividad”, indica la gerente de Experimenta. Con más personal, cuenta, podrían hasta duplicar las visitas diarias.

Novedades

Este curso se ha implementado una novedad significativa. “En 11 años de actividad, nunca se había conseguido que cualquier persona que quisiera acercarse a conocer las instalaciones del centro y la actividad que aquí realizamos pudiera hacerlo de manera libre”, sostiene Pacheco. A partir de octubre ha comenzado el programa ‘Experimenta fin de semana’ que incluye la apertura en modalidad de visita libre todos los sábados sin reserva previa de 10 a 14 horas.

El centro de ciencia y tecnología se ha convertido en todo un atractivo educativo y turístico. Grupos de Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha solicitan su reserva y asisten al municipio con el fin de visitar Experimenta. “Aquí no solo se entiende la ciencia, sino que se vive, se siente y se disfruta”, concluye la directora.