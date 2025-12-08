Monesterio sale a la calle para dar la bienvenida a la Navidad

Monesterio dio este domingo, 7 de diciembre, la bienvenida a la Navidad con un pasacalle navideño que, concluyó en la Plaza del Pueblo, donde se celebró una multitudinaria fiesta con música, mercadillo y hasta fuegos artificiales.

El desfile navideño contó con la presencia de centenares de personas. Los niños, Alberto y Manuela, convertidos en duendes de la Navidad, fueron los encargados de guiar a los asistentes en un divertido y mágico recorrido urbano, por algunos de los enclaves, donde se han colocado distintos elementos decorativos que, darán brillo a la Navidad monesteriense. En cada parada, un deseo y tras una cuenta atrás, el encendido de una iluminación casi, totalmente renovada.

El pasacalle se inició en la calle peatonal Los Templarios. Tras hacer paradas en la Fuente del Escudo, la Plaza de Triana, la Rambla del Paseo de Extremadura, --donde se ha vuelto a instalar el árbol de Navidad de ganchillo, junto a un enorme muñeco de nieve, elaborado por el grupo de mujeres tejedoras--, y la plaza Eduardo Naranjo; el desfile confluyó en la Plaza del Pueblo, lugar y punto de encuentro para la fiesta.

Como principal novedad, la organización, sorpresivamente y sin previo anuncio, dio la bienvenida a los asistentes con el lanzamiento de una colección de fuegos artificiales y una nevada artificial. Un espectáculo con música, baile y canciones infantiles, dio paso al acto de entrega de premios al concurso de christmas.

Mercadillo navideño

Los asistentes disfrutaron de una tarde-noche muy entretenida. La plaza acogió un mercadillo navideño con la venta de productos típicos de estas fiestas y otros, con fines solidarios, a través de la colaboración de distintas asociaciones locales. Se instaló un fotomatón navideño y ni siquiera faltó la presencia de Papa Noel que, se fotografió con pequeños y mayores.

La fiesta, organizada desde la casa de la cultura, a través de la Universidad Popular y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, forma parte, explica la alcaldesa, Loli Vargas, “del conjunto de actividades navideñas que se organizan desde el ayuntamiento, con el objetivo de sacar a la gente a la calle y dinamizar la economía local, a través de su comercio, su hostelería y su potente sector servicios”.

Del mismo modo, Loli Vargas, pone en valor la participación de las asociaciones locales. “Su colaboración, se hace fundamental y convierte esta inauguración en un punto de encuentro entre diferentes colectivos locales”. La venta de los productos que se pusieron a disposición de los asistentes, servirá para ayudar a financiar sus actividades.

En los próximos días, el ayuntamiento, hará pública la programación de actividades culturales, musicales, recreativas y deportivas que se desarrollarán a lo largo de este mes de diciembre que, concluirán con la renovada Cabalgata de Reyes Magos, del 5 de enero.