Bodonal de la Sierra organiza su primera Feria de la Dehesa

Bodonal de la Sierra promocionará su riqueza natural, cultural y gastronómica a través de la primera edición de su Feria de la Dehesa. La cita, que se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre, contará con diversas actividades, como una matanza didáctica, degustaciones, ruta senderista o música en directo, entre otras.

Todo ello para poner en valor la dehesa, “una seña de identidad tan nuestra, un ecosistema agroforestal que constituye uno de los pilares esenciales del territorio y de la economía de la provincia”, ha manifestado durante la presentación Ana Valls, diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo. La cita también permitirá que los visitantes conozcan el belén artesanal de Bodonal, con más de 5.000 piezas y elaborado con materiales reciclados, según ha explicado la diputada provincial y alcaldesa de la localidad, Lourdes Linares.

Tanto la regidora local como la concejala de Cultura y Festejos, Marta Álvarez, han destacado la unión y la implicación del tejido asociativo de Bodonal de la Sierra para poner en marcha este y otros muchos eventos. Y es que, según han explicado, la idea de realizar esta feria surgió de la sociedad de cazadores ´La Seerra´, a la que se sumaron rápidamente el Consistorio y otras asociaciones locales: Asociación Naturista ´La Corujá´, Asociación Belenista de Bodonal, AMPA Colegio Nuestra Señora de Las Flores, Asociación de Mujeres Aurora, Asociación Extrematrail y Asociación Bodo-Sport.

Por su parte, José María Contreras, representante de ´La Seerra´, ha destacado la "necesidad de cuidar y poner en valor en rico entorno natural del municipio". Por ello, una parte importante de la programación de la feria gira en torno a la dehesa, con actividades como una recogida de basuraleza, que tendrá lugar el sábado, y la ruta senderista ´Caminando por la dehesa´, que se realizará el domingo con dos recorridos, de 10 y 16 km.

La Diputación de Badajoz también participa en la cita a través de una matanza didáctica que incluye una posterior degustación de carne asada. Asimismo, las asociaciones impulsoras de la feria han previsto otras muchas degustaciones de productos, y durante todo el fin de semana habrá visitas guiadas al belén artesanal de la localidad.

Finalmente, la feria contará también con una exposición del Concurso de Fotografía Rural ´Javi Quintanilla Guerrero´, cuyo ganador de la segunda edición se conocerá este fin de semana, y se concederá la distinción de ´Mejor ganadero 2025´. Todo ello, acompañado de animación musical, donde destaca la actuación del grupo folklórico ´Los Jateros´, de Fregenal de la Sierra.