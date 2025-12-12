Un proyecto del OAR de Diputación de Badajoz lleva a los Reyes Magos a una residencia en Barcarrota

La magia de la Navidad ha llegado este jueves a la Residencia de Mayores de Barcarrota de la mano del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, que ha celebrado allí la sexta edición de su proyecto 'Navidad Solidaria', una iniciativa incluida en el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa del organismo.

Esta acción tiene como objetivo ofrecer compañía, cercanía y afecto a colectivos que merecen una atención "especial", como las personas mayores que residen en centros asistenciales de la provincia.

En esta ocasión, 73 trabajadores del OAR y de la Diputación de Badajoz han actuado como padrinos y madrinas de los 73 residentes, preparando regalos personalizados para cada uno de ellos.

Pero el momento más esperado ha llegado con la visita sorpresa de los Reyes Magos y sus pajes, encarnados por seis compañeros del OAR caracterizados, y que han llenado de emoción y sonrisas el salón de actos, informa en nota de prensa la diputación pacense.

El evento ha contado con la presencia institucional de la vicepresidenta del OAR de Badajoz, María Concepción López; la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barcarrota, María del Rosario Blanco; y la gerente del OAR, Ana María Frade.

La celebración se ha completado con la actuación musical de Naiala Narciso, que ha amenizado la mañana con villancicos y canciones populares que han hecho cantar y emocionarse a los asistentes.

Desde la dirección de la residencia se ha agradecido especialmente la colaboración del OAR y el cariño con el que se ha organizado la jornada, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores.