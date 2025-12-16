Programa de Formación para el Empleo
El 100% del alumnado con valoración positiva del programa Escala Monesterio I consigue empleo
Satisfacción entre equipo docente, alumnado y ayuntamiento por los logros conseguidos durante el año de duración del proyecto
El pasado lunes, 15 de diciembre, se clausuró el programa Escala Monesterio I, que durante el último año ha formado a 12 personas desempleadas de la localidad en la especialidad de jardinería. El salón de actos de la Unidad de Formación y Desarrollo Antonio Morales Recio ‘Las Moreras’, acogió el acto de entrega de diplomas. La actividad contó con la presencia de los integrantes de este proyecto de formación para el empleo, el equipo docente, la alcaldesa, Loli Vargas y la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz.
Cristina Porras Arnao, directora del programa ha mostrado su “satisfacción” por el logro de haber conseguido que, “el 100% del alumnado, con valoración positiva”, haya conseguido contrato de trabajo. El proyecto, “contempla la posibilidad” de que, una vez finalizado el periodo de formación, el alumnado pueda ser contratado por empresas de la zona durante un periodo de 6 meses; con lo que “todos los alumnos que han superado el proceso de formación, (en este caso 9), salen con un puesto de trabajo”.
La directora destaca que, además de ejecutarse y llevarse a cabo “todas las intervenciones” recogidas en el proyecto y de la consecución del certificado de profesionalidad del alumnado, en la modalidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, se han desarrollado otras acciones que han causado un “gran impacto entre la ciudadanía”, como son, la instalación de mesas huerto en las instalaciones de la residencia de mayores, un huerto escolar en las instalaciones del colegio El Llano, la instalación del circuito ‘agility’ para perros, o la colocación del nombre de Monesterio a la entrada de la localidad, por el norte de la Nacional 630, para lo cual han contado con la colaboración del módulo de soldadura del IES Maestro Juan Calero.
Afrontar el futuro
La alcaldesa, Loli Vargas, destacó la importancia de este tipo de formaciones que, “capacitan suficientemente” a los participantes para desarrollar su futuro profesional, como trabajadores de empresas del ramo, o a través del emprendimiento. En este contexto, Vargas los animó a “crear su propia empresa” y les brindó, el “apoyo y el asesoramiento” que, desde la administración local, pueden obtener a través de la Unidad de Formación y Desarrollo ‘Las Moreras’.
Loli Vargas “agradeció” expresamente el apoyo y el trabajo desarrollado por la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz Barriga, que ha sido la encargada de coordinar las intervenciones que, en materia de jardinería, se han venido realizando en el municipio a través de este proyecto. La alcaldesa, que, deseó “mucha suerte” al alumnado, destacó que, “cada rincón de Monesterio, lleva la esencia de los integrantes del proyecto Escala”.
En breves fechas se iniciará un segundo proyecto de similares características. Con un presupuesto de 291.773 €, procedentes de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el ayuntamiento pondrá en marcha el programa de formación y empleo, ‘Monesterio II’, destinado a seguir formando profesionalmente a otro grupo de 12 personas desempleadas, en la misma especialidad formativa.
