El colegio El Llano de Monesterio será pionero en constituir una asociación de abuelos y abuelas

El colegio de Infantil y Primaria, El Llano, de Monesterio será, “el primero de Extremadura” y uno de los primeros del país, que tendrá una asociación de abuelos y abuelas. Así lo ha adelantado el director, Juan Molina, en su valoración al trimestre que acaba de finalizar.

Hace unos días, responsables del colegio mantuvieron una reunión previa con algunos de los abuelos y abuelas del alumnado matriculado en El Llano. La propuesta ha sido “muy bien acogida” por las familias con lo que, “tras las fiestas de Navidad”, se mantendrán nuevos encuentros con el objetivo de formalizar a este nuevo colectivo que reforzará la participación de la sociedad local en la vida escolar del centro.

En muchos casos, se trata de vecinos y vecinas de Monesterio que forman parte de la tercera generación del alumnado de este colegio. A partir de la constitución de la nueva asociación, el colectivo podrá ofrecer apoyo y compartir experiencias intergeneracionales a través del desarrollo de diferentes actividades.

Los más pequeños de El Llano sobre el escenario del auditorio municipal / Rafa Molina

Festiva de Navidad

Como marca la tradición, la clausura del trimestre escolar corrió a cargo del alumnado de menor edad del centro. El auditorio municipal de la casa de la cultura acogió, la tarde de este martes, 16 de diciembre, el Festival Infantil de El Llano. Aforo completo para presenciar un espectáculo navideño protagonizado por el alumnado de 2, 3, 4 y 5 años. Para la ocasión, ofrecieron una adaptación musical de ‘El Mago de Oz’ y la obra, ‘La Navidad robada’.

Con la intención de respetar el aforo limitado del auditorio, el centro dio 3 invitaciones a cada alumno para la asistencia de madres, padres, abuelos o familiares.

En su balance al trimestre que finaliza este viernes, Juan Molina ha destacado el “entendimiento” y el “trabajo conjunto” de toda la comunidad educativa, a través de proyectos que “fortalecen” el desarrollo integral del alumnado. Del mismo modo, ha valorado de manera “muy positiva”, la puesta en marcha de “todos los proyectos educativos” previstos para este curso.

Otro de los proyectos pendientes para el próximo trimestre será, la ya anunciada creación de un Pleno Infantil Permanente. Tal y como se avanzó con motivo de la celebración del Día de la Constitución, el colegio El Llano, está trabajando para la constitución de un pleno integrado por alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de Primaria, seleccionados por sus propios compañeros y compañeras, que serán los encargados de debatir y elevar las propuestas infantiles a la alcaldía para su posterior debate en el Pleno Municipal.