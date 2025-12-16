Narcotráfico
Detenido por traficar con droga en Puebla de Alcocer (Badajoz)
El hombre fue interceptado por la Guardia Civil con 48 gramos de hachís ocultos entre los asientos delanteros de su vehículo
La crónica de Badajoz
La Guardia Civil ha detenido a un hombre vecino de la localidad madrileña de Fuelabrada, como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con droga.
La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado viernes, dentro de los dispositivos de servicio establecidos para prevenir acciones delictivasen el término municipal pacense de Puebla de Alcocer, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Cabeza del Buey interceptaron un vehículo por una de las calles de la localidad.
En la identificación del mismo, apreciaron un fuerte olor en su interior, a la vez que pudieron detectar cierto nerviosismo en el comportamiento de su conductor.
Ante la sospecha de que pudiera transportar oculta algún tipo de sustancia estupefaciente, los agentes procedieron a la inspección de las pertenencias que llevaba consigo. Durante el registro, localizaron entre los asientos delanteros del vehículo un envoltorio que contenía una sustancia de color marrón, que tras su comprobación resultó ser hachís, con un peso de 48 gramos.
De la droga intervenida se podrían obtener en el mercado ilícito unas 190 dosis.
Con las pruebas incriminatorias, el fuenlabreño fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil.
Tras la correspondiente instrucción de diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- De Navidad a Carnaval: Sagrajas estrena comparsa en el Gran Desfile de Badajoz