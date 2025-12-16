Un diseño de la extremeña Laura Manuela, presente en los premios Forqué 2025

El sello extremeño ha brillado con fuerza en la 31ª edición de los Premios Forqué 2025, celebrada el pasado 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid, y uno de los diseños que destacó en la alfombra roja fue el de la diseñadora de moda Laura Manuela, originaria de Orellana la Vieja (Badajoz). Conocida por su constante reivindicación de la identidad y las raíces de la Siberia extremeña en sus creaciones, esta creadora ha consolidado su presencia en uno de los escenarios más influyentes del audiovisual y la cultura española.

En esta ocasión, la diseñadora pacense volvió a demostrar su sello personal al vestir a la cantante extremeña Chloé Bird, otra de las protagonistas de la noche, quien actuó en la gala junto a la legendaria Jeanette interpretando temas emblemáticos que homenajearon la historia musical del cine español.

La presencia de Manuela en los Premios Forqué 2025 no solo representó un momento de visibilidad en la alfombra roja, sino también un reconocimiento al talento extremeño en disciplinas creativas fuera del ámbito estrictamente audiovisual. Su trabajo con Bird refuerza la conexión entre moda y música, dos expresiones artísticas que encontraron su punto de encuentro en una noche donde la cultura española se celebró en toda su amplitud.

Los Forqué, considerados una antesala esencial de los Premios Goya, ofrecieron una ceremonia vibrante, con actuaciones musicales de destacados artistas como Amaral, Chanel, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal, consolidando así una velada en la que se aunaron cine, música y moda en un mismo escenario.

Chloe Bird vestida de Laura Manuela. / CEDIDA

El vestido

El vestido en cuestión "es un vestido de novia que se inspira en patrones del siglo XVI", explica la diseñadora. "La parte mas especial son sus dos aberturas sobre las piernas que hacen un recorrido por la cadera hasta juntarse en la espalda".

El tejido es de algodón elástico y fue estampado con flores campestres como cantuesos, margaritas hojas de eucalipto o helechos. "Lo hizo Carmen Fabrics and Papers, también el cuero del fajín encorsetado que pone el cierre al conjunto".

Identidad regional

La apuesta de Laura Manuela por la moda con identidad regional y su presencia de su trabajo en eventos de alto calibre como los Premios Forqué suponen un impulso relevante para la visibilidad de los diseñadores extremeños en la escena nacional. Esta participación se suma a otras experiencias de la creadora, que continúa llevando la estética y el espíritu de Extremadura más allá de sus fronteras, generando referentes y oportunidades para los talentos creativos de la región.

Profesional del diseño de autor, figurinismo, vestuario escénico y moda sostenible, Laura Manuela ha ido construyendo una trayectoria marcada por la creatividad, la artesanía y la reivindicación de la estética tradicional con guiños contemporáneos, reflejo de su amor por la moda hecha desde Extremadura.

Laura Manuela sigue consolidándose como una figura para entender la moda emergente en España desde una perspectiva profundamente arraigada en su tierra.