La Guardería Infantil Municipal de Monesterio publica el calendario de no lectivos por Navidad

Con motivo de las fiestas de Navidad, la Escuela Infantil Municipal de Monesterio, ha publicado el calendario de días no lectivos. Según señala el director, Vicente Espacio, las jornadas en las que el centro permanecerá cerrado, serán los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Las fechas coinciden con los días de Nochebuena, Navidad, Año Viejo, Año Nuevo y festividad de los Reyes Magos.

A lo largo de estos días previos y durante la celebración de las fiestas, el centro ha programado una serie de actividades “extraordinarias”. Se trata, explica el director, de dar continuidad a las acciones previstas en la programación general del curso, con las que se pretende integrar el aprendizaje con la celebración de esta y otras épocas festivas del año, directamente relacionadas con “el desarrollo infantil”.

Actividades

El lunes, día 22 de diciembre, el alumnado acudirá al centro con “disfraces navideños e instrumentos musicales propios de la Navidad”. Con ello se pretende, de forma “divertida y con la Navidad como hilo conductor”, desarrollar parte del proyecto educativo para la estimulación de los sentidos y “practicar la motricidad fina”.

El martes, día 30 de diciembre, fecha previa a la despedida del año, se celebrará un “cotillón infantil”. El centro invita a madres y padres a que lleven a sus niños y niñas vestidos de “etiqueta”. Las actividades extraordinarias continuarán el miércoles, 7 de enero, con la celebración de un “desayuno navideño”, a base de los productos propios y típicos de la fecha.

La última actividad programada, novedosa en el centro, será el jueves, día 8 de enero. Con la actividad denominada, ‘Mi juguete en la escuela’, se pretende que los niños y niñas puedan disfrutar de sus regalos de Reyes en el centro educativo. El centro invita a que cada niño o niña, acuda a clase con un juguete ‘irrompible’, para “compartir jugando” con sus compañeros.

Matrículas

Coincidiendo con el inicio del próximo año, la Guardería Infantil Municipal informa sobre la “ampliación del periodo de matrículas, hasta completar el máximo de alumnado posible”. En este contexto, Vicente Espacio explica que, actualmente, “quedan 2 plazas libres en el aula de 0 a 1 años y otras 3 plazas, en el aula de 1 a 2 años”.

Es “habitual”, que las familias que acaban de tener un bebé en estos últimos meses del año, retrasen la entrada de su hijo o hija en la guardería, hasta pasadas unas semanas, con lo que la previsión, estima Espacio, es que “tal y como suele ocurrir, con el inicio del nuevo año, se incremente el número de matrículas”, hasta completar el número máximo.