Los 124 electores afectados por el robo en oficina de Correos podrán votar de nuevo

La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.

En una resolución, según ha informado la sociedad estatal en una nota, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".

En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.

La caja fuerte, en Talavera

Según ha confirmado la Guardia Civil, la caja fuerte robada ha aparecido en un paraje del término municipal de Talavera la Real. Según parece, ha sido forzada con algo similar a una lanza térmica. Alrededor de la misma había documentos quemados que aún están en estudio, pero podrían ser los votos.

La investigación continúa en marcha.