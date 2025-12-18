Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cupón diario de la ONCE reparte 350.000 euros en la provincia de Badajoz

Se han repartido diez cupones premiados en Almendralejo y San Vicente de Alcántara

El vendedor de la ONCE Francisco Santano

El vendedor de la ONCE Francisco Santano / ONCE

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado miércoles, día 17, ha llevado la suerte a la provincia de Badajoz con el reparto de 350.000 euros entre Almendralejo y San Vicente de Alcántara.

En concreto, en Almendralejo, el vendedor Joaquín Gil Álvarez (vendedor de la ONCE desde 2020) ha vendido cinco cupones, premiados con 35.000 euros cada uno.

A su vez, en San Vicente de Alcántara, ha sido Francisco Santano Mauricio (vendedor desde 2016) quien ha llevado la suerte a los vecinos de la localidad con la venta de otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, informa en nota de prensa la ONCE.

TEMAS

