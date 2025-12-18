Suceso
Roban en tres oficinas de correos de la provincia de Badajoz para llevarse votos
Los asaltos se han producido en las localidades de Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia, aunque solo han conseguido su objetivo en la primera
La Guardia Civil investiga el robo cometido durante la pasada madrugada en tres oficinas de Correos de la provincia de Badajoz, unos hechos que el Partido Popular de Extremadura vincula con una supuesta estrategia “organizada” para sustraer el voto por correo en plena campaña electoral. Los asaltos se han producido en las localidades de Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia, si bien solo en la primera de ellas se habrían llevado los sufragios depositados.
El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha denunciado este jueves en Mérida lo ocurrido, asegurando que “nos están robando la democracia”. Según ha explicado, varias personas habrían actuado de manera coordinada durante la madrugada con el objetivo concreto de hacerse con los votos por correo custodiados en las oficinas postales.
En el caso de Fuente de Cantos, los asaltantes lograron su propósito. Tal y como ha detallado Bautista, entraron en la oficina de Correos de la localidad —que centraliza también el voto por correo de Bienvenida y Calzadilla de los Barros— y se llevaron la caja fuerte que contenía los sufragios. Por el momento, se desconoce el número exacto de votantes afectados, ya que, según el dirigente popular, esa información está protegida por la normativa de protección de datos.
Distinta fue la situación en Torremejía y Santa Amalia. En ambas localidades los autores del robo accedieron a las oficinas e incluso llegaron a abrir las cajas fuertes, pero no pudieron sustraer ningún voto por correo, ya que se encontraban vacías. Bautista ha explicado que, en el caso de Torremejía, los sufragios se trasladan diariamente a Mérida, lo que evitó que se produjera la sustracción.
Investigación abierta
La Guardia Civil ha confirmado oficialmente que durante la noche pasada se cometieron robos en las tres oficinas de Correos mencionadas. Desde el instituto armado han señalado que “hasta el momento se desconoce lo sustraído” y que se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y determinar tanto la autoría como el alcance real de lo ocurrido.
Para el Partido Popular, no se trata de incidentes aislados. Ante esta situación, Bautista ha instado a los responsables políticos de los municipios afectados a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aportando toda la información de la que dispongan, con el fin de agilizar la investigación.
Asimismo, el dirigente popular ha reclamado la puesta en marcha de un “procedimiento extraordinario” que permita a los ciudadanos afectados por la sustracción de los votos en Fuente de Cantos ejercer su derecho al sufragio.
Bautista también ha hecho un llamamiento a la movilización masiva de los extremeños de cara a la jornada electoral del próximo domingo, animándolos a acudir a las urnas como respuesta “contundente” ante estos hechos.
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)
- De Navidad a Carnaval: Sagrajas estrena comparsa en el Gran Desfile de Badajoz
- Las asociaciones de vecinos de Badajoz, “en riesgo” tras el cambio en el sistema de subvenciones
- Un rayo obliga a cancelar los vuelos entre Barcelona y Badajoz