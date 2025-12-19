112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados ya han votado de nuevo

Un total de 112 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ya han ejercido nuevamente su derecho al voto, según el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha sido crítico con las estrategias "trumpistas" del PP por poner en duda el sistema democrático.

Tras remarcar que la investigación abierta por la Guardia Civil apunta claramente a la delincuencia común como responsable del robo, cuyos autores sólo estaban interesados en el dinero, Quintana ha lamentado que la derecha y la ultraderecha "recurran sistemáticamente a una estrategia de deslegitimación de los procesos electorales".

"Es el modelo de Donald Trump, el del relato de sospecha permanente: magnificar cuestiones simples o minúsculas para dejar un halo de sospecha", ha añadido el delegado del Gobierno en declaraciones a los medios en Mérida.

Un relato que, a su juicio, comienza con "cuestionar un sistema electoral antes de que se vote" y, ante cualquier incidencia, "por pequeña que sea, elevarla como la mayor conspiración del mundo" sin respetar -ha agregado- a la labor de la Guardia Civil.

Ha explicado que el instituto armado, que mantiene aún abierta la investigación, tiene registradas cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de correos y sólo en uno de estos casos, en la localidad de Fuente de Cantos, los autores lograron su objetivo.

En concreto, se llevaron una caja de fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. La caja fue localizada forzada y abierta horas después en un paraje de Talavera la Real sin dinero y con los votos por correo esparcidos a su alrededor.

Estos votos "no eran del interés" de los delincuentes, pues todo apunta a que se trata de "un delito de delincuencia común".

Preguntado por la denuncia del PP de falta de papeletas de su formación política a la hora de votar por correo, Quintana ha recordado que estas elecciones extremeñas, las primeras que se celebran sin coincidir con las municipales, está organizadas por la Junta de Extremadura.

No obstante, la Junta Electoral ha realizado controles de calidad sobre el proceso del voto por correo y solo ha encontrado ocho incidencias, las cuales "ya han sido resueltas".

Correos desmiente las acusaciones de Guardiola

La directora de Operaciones de Correos, Olga García, ha contestado este viernes a las acusaciones de la candidata del PP para presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras los robos en oficinas de Correos en tres localidades extremeñas, asegurando que hay "garantías totales" de seguridad para votar y que "la ciudadanía tiene que estar tranquila".

Guardiola afirmó el pasado jueves que "alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro" ante los episodios de robos en las oficinas y pidió a los extremeños que acudieran a votar "masivamente" el domingo ante los episodios de robos.

"El voto por correo es un proceso absolutamente fiable y garantista y que, cuando pasa algún hecho excepcional, contamos con mecanismos suficientes como para de manera rápida restablecer aquello que se hubiera podido resentir", ha explicado durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Así, ha concretado que la empresa pública ha tomado medidas "de forma urgente" para duplicar la documentación electoral de los 124 votantes y se ha movilizado un "operativo específico y extraordinario" para contactar con los que fueron afectados por el robo, de los que ya han repetido su voto 112 personas.

De esta forma, García sostiene que el porcentaje de recuperación ha sido "muy elevado" y reitera la seguridad de votar por correo: "Lo avalan los más de 40 años de Democracia con voto por correo en el que Correos es prestador del servicio".

Según un comunicado emitido por Correos el pasado jueves, se han admitido un total de 16.193 votos por correo para las elecciones extremeñas, una cifra que supone un 49,54% menos que el total admitido en las elecciones de 2023.