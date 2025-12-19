Dos conductores de bus escolar dan positivo en drogas mientras trabajaban en la provincia de Badajoz

La Guardia Civil de Tráfico de Extremadura ha detectado a dos conductores de autobús dedicados al transporte escolar que dieron positivo en drogas durante la Campaña Especial de Seguridad y Sensibilización de Transporte Escolar, desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los días 10 y 16 del pasado mes de noviembre.

Las actuaciones se llevaron a cabo en distintos dispositivos especiales establecidos en carreteras de las comarcas de Campiña Sur y Tierra de Mérida-Vegas Bajas, donde los agentes interceptaron dos autobuses que realizaban rutas escolares. En el momento de la inspección, los vehículos transportaban quince y dieciocho alumnos, respectivamente, hacia sus centros educativos.

Durante la campaña, la Guardia Civil intensificó la vigilancia de este tipo de transporte, controlando aspectos como los tiempos de conducción y descanso, la velocidad, el uso del cinturón de seguridad, el consumo de alcohol y drogas, así como la documentación y autorizaciones necesarias tanto de los vehículos como de los conductores.

Sustancias estupefacientes o psicotrópicas

Tras comprobar la documentación e identificar a los responsables de la conducción, se les practicaron las pruebas de detección de drogas legalmente establecidas. Ambos conductores arrojaron resultado positivo en el test indiciario, confirmándose posteriormente la presencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el organismo tras el análisis del Laboratorio de la Dirección General de Tráfico.

Como consecuencia de estos hechos, los autobuses fueron inmovilizados, haciéndose cargo de los mismos las empresas titulares del servicio. Los conductores profesionales se enfrentan ahora a una sanción administrativa de 1.000 euros y a la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

Desde el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura se ha insistido en la gravedad y las consecuencias de este tipo de conductas al volante, especialmente en un colectivo encargado del traslado de menores. Además, con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas, se ha anunciado que se reforzarán los controles de alcohol y drogas dentro de la campaña especial de Navidad puesta en marcha por la DGT.