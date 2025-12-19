Renfe modifica a partir de hoy el horario del servicio Huelva-Zafra de los viernes

Renfe ajusta a partir de este viernes, 19 de diciembre, el horario del servicio de Media Distancia Huelva-Zafra de la tarde del viernes, de tal forma que el tren de las 15.15 horas retrasará su salida a las 16.10 horas, y llegará a Zafra a las 19.15 horas.

De este modo, los viajeros podrán enlazar en esta estación con el servicio Sevilla-Plasencia que pasa por Zafra a las 19.29 horas, según informa Renfe en nota de prensa, que destaca que este nuevo horario se ha establecido a partir del estudio de los hábitos de desplazamiento y las encuestas realizadas a los usuarios.

Además, el tren con salida los viernes de Zafra a las 19.00 horas retrasará su salida a las 20.05 horas, con llegada a Huelva a las 22.54 horas.