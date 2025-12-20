Pasión flamenca y espíritu festivo en el festival navideño de Salva Calderón

La academia de baile de Salva Calderón presentó en el auditorio de la casa de la cultura, ‘Entre zambombas, palillos y panderetas’. Un espectáculo lleno de fuerza y emotividad, a través de las posibilidades que ofrece la música flamenca navideña. Los tradicionales villancicos coreografiados con los compases, ritmos y palos del flamenco: villancicos por bulerías, tangos, tanguillos… campanilleros, sevillanas. Ritmos festeros que levantaron al espectador de su butaca en más de una ocasión.

Incluido en la programación cultural del ayuntamiento, el auditorio municipal de la casa de la cultura fue sede de esta iniciativa con la que, la academia de baile cerró trimestre formativo, con su alumnado de Monesterio. Sobre el escenario, más de medio centenar de alumnas.

La bailaora de Monesterio Salva Calderón / cediida

El espectáculo se abrió con la emocionante entrada, desde la calle, por los pasillos del teatro, de todas las integrantes del grupo, portando velas al son de villancicos. Las letras de toda la vida, (Belén, los pastores, la Virgen, San José, el Niño Jesús, el romero…), sentaron la base para la diversión, a través de una cuidadísima puesta en escena, con la inevitable carga emotiva que solo tienen el flamenco y la Navidad.

Solidario

Un año más, Salva Calderón, destina parte de la recaudación de la entrada a fines benéficos. Al precio de 3 €, todas las entradas se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta. Como siempre, el público de Monesterio respondió sobradamente. En esta ocasión, los beneficios están destinados a la asociación ‘Capitán Marcelo’, para que continúe con su extraordinaria labor a favor de la investigación del cáncer infantil.

La Navidad flamenca de Monesterio tendrá continuidad el próximo domingo, 28 de diciembre, en la Plaza del Pueblo. Un año más, el ayuntamiento ofrecerá a vecinos y visitantes una zambomba flamenca, que comenzará a las 20:00 horas, en esta edición con el espectáculo, ‘Triana por Pascua’, de Ostalinda Suárez.