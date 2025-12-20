Señorío de Monesterio cierra su mejor año de reconocimientos internacionales

El pasado mes de mayo, la quesería ‘Señorío de Monesterio’ se hacía con el Primer Premio a la Innovación de la cata-concurso de la XXXVIII Feria Nacional del Queso de Trujillo, por la deliciosa tarta de queso artesanal de cabra, resultado de la colaboración creativa de esta empresa y ‘Horno Monesterio’. Hace unas semanas, el mismo producto, ha recibido la máxima distinción en el Frankfurt International Trophy; un Gran Oro, que, catapulta este original pastel internacionalmente, con uno de los más afamados sellos de calidad.

Para Inma Villalba, copropietaria de la firma quesera, este reconocimiento pone en valor “el trabajo y la cooperación”, entre artesanos locales. Comparte el premio con José Manuel Garrote, artífice de la conjunción perfecta para conseguir un producto con un intenso sabor a queso de cabra, que combina sabores “dulces y salados”, armonizados con la textura crujiente y cremosa del pistacho. Todo un placer para el paladar que, ha sido valorado por un jurado de expertos, a través de catas a ciegas, superando todos los umbrales de calidad de la institución organizadora.

“Estos premios serían imposibles sin la colaboración de Horno Monesterio”, expresa Inma Villalba, muy “agradecida” por el “asesoramiento” de José Manuel, “tanto en la elaboración, como en la conservación del producto”, para que llegue “intacto” y garantice la calidad desde la producción hasta el consumidor.

A este Gran Oro, se suma un segundo ORO para el queso de cabra al romero que se elabora en la quesería moneteriense a base de leche pasteurizada de cabra, cuajo, fermentos lácteos, cloruro cálcico, sal y romero ecológico, añadiendo otro galardón a sus más que laureados productos.

El mejor año

La firma, que, desde su creación viene presentando sus quesos a los más afamados concursos nacionales e internacionales, cierra este 2025 con 3 distinciones más. El certamen Lyon Argent Silver, ha reconocido con medallas de plata el queso de cabra curado en romero, el Cremocito de Monesterio y el queso de cabra de pasta prensada cocida. A estos reconocimientos se añaden 2 platas y 2 bronces en el reciente Wolrd Cheese Awards.

Actualmente, ‘Señorío de Monesterio’, ofrece 16 variedades de quesos de cabra y 2 de leche de oveja. Su incesante labor creativa y la calidad del producto base, siguen siendo elementos esenciales a la hora de evolucionar en la investigación de nuevos sabores.

El ingenio de estos productores busca sabores únicos y excepcionales. En este contexto, Inma Villalba adelanta que, los amantes del queso, muy pronto dispondrán de 2 nuevas variedades, únicas al paladar. Los creadores del queso de cabra con jamón ibérico, desvelan que, una de las variedades que saldrá a la venta en 2026, será un queso de cabra ahumado con leña de encina.