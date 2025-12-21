35 jóvenes de la Parroquia San Pedro Apóstol de Monesterio reciben el sacramento de la Confirmación

El templo parroquial de Monesterio acogió este sábado, 20 de diciembre, la ceremonia de Confirmación, en la que participaron dos grupos de jóvenes de la localidad que, con este rito, finalizan su proceso de iniciación cristiana.

Presidida por el Vicario Episcopal, Francisco Javier Moreno Soltero, el culto, contó con la presencia de 35 jóvenes de la Parroquia San Pedro Apóstol, que estuvieron acompañados por sus catequistas, Maite Cantillo y Manuel Parra. Una celebración “muy emotiva, en la que, públicamente han renovado su fe, recibiendo la plenitud del bautismo, con el don del Espíritu Santo, a través del sacramento de la Confirmación”, destaca el párroco de la localidad, Miguel Ángel García Encinas.

En la Eucaristía, los jóvenes confirmandos estuvieron acompañados de sus familias y buena parte de la comunidad parroquial, así como por los sacerdotes y religiosas de la Parroquia. Durante la misa, el Vicario Episcopal fue el encargado de imponer las manos y realizar la unción en la frente de los confirmandos, marcándolos con la señal de la cruz.

Confirmaciones en la parroquia de Monesterio / M.A. García

Comercio justo de Cáritas

Paralelamente, la parroquia abrió su tienda de comercio justo, de “economía solidaria”, ofreciendo productos éticos con los que promover la “justicia social”, la sostenibilidad y la dignidad de productores, como una herramienta clave contra la pobreza.

La tienda, promovida por Cáritas Parroquial de Monesterio, pretende que, los ciudadanos de la localidad participen de “una Navidad más solidaria”, a través de los productos que se podrán adquirir durante todas las fiestas navideñas.